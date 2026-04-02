Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Thanh Hóa trong đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 2/4/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Nội dung thư nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng địa bàn nước ngoài, tổ chức cho các đối tượng trong nước xuất cảnh, hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà với số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị trực thuộc Bộ, khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thành tích của các đồng chí đã tô thắm truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương