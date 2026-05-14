Biểu dương Công an Thanh Hóa với thành tích triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 13/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Nội dung thư nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ, qua đó đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, điển hình là đã phối hợp với Công an nước bạn Lào đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt xử lý 4 đối tượng, thu giữ 23,4kg ma túy và tiền chất ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy, xây dựng phòng tuyến ma túy vững chắc trên tuyến biên giới.

Thành tích của Công an Thanh Hóa đã phản ánh hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ nước ngoài vào trong nước, thực hiện mục tiêu xây dựng “xã, phường, tỉnh không ma túy”, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, đấu tranh, xử lý triệt để các đối tượng tham gia đường dây tội phạm.

Quốc Hương