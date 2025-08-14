Biện Thượng phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo bứt phá trong giai đoạn mới

Sau sáp nhập, những tiềm năng của các xã cũ đã được ghép lại trong xã Biện Thượng mới một cách đầy đủ hơn, từ đó nhân lên sức mạnh, mở ra hành trình mới cho một giai đoạn bứt phá mới: Xây dựng Biện Thượng ngày càng giàu đẹp, văn minh, làm nền tảng vững chắc cho hành trình kiến tạo tương lai.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Ngày 1/7/2025, xã Biện Thượng chính thức được thành lập theo Nghị quyết số 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh và Vĩnh An. Mỗi địa phương có những dấu ấn riêng trong hành trình xây dựng và phát triển. Trong nhiệm kỳ, các xã tiền thân của Biện Thượng đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các xã trước khi sắp xếp đề ra tổng số 96 chỉ tiêu, sau 5 năm thực hiện, đã hoàn thành 92/96 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ bình quân 95,83% (trong đó, xã Minh Tân hoàn thành 24/24 chỉ tiêu, xã Vĩnh An hoàn thành 24/24 chỉ tiêu, xã Vĩnh Hùng hoàn thành 22/24 chỉ tiêu, xã Vĩnh Thịnh hoàn thành 22/24 chỉ tiêu). Một số chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch như thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100%, gia đình văn hóa đạt trên 98%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Nhà máy giày Hiệp Thăng và nhà máy may xuất khẩu HUG đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động địa phương...

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, dù còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, ban thường vụ đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của cấp trên bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc theo quy chế làm việc của các cấp ủy, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các xã đã thường xuyên chỉ đạo chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng thường xuyên được chú trọng, đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy và Ban Thường vụ đảng ủy, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhanh chóng đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả. Sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, nguồn lực đầu tư cho phát triển tăng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; thương mại, dịch vụ du lịch đạt kết quả khá; văn hóa - xã hội được chú trọng; phong trào XDNTM tiếp tục được duy trì và có nhiều cố gắng, có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Minh Tân), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Vĩnh Hùng và Vĩnh Thịnh)...

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được thực hiện một cách sâu rộng, có chất lượng. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; ưu tiên bổ sung đầy đủ, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa xã, thôn; việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, gắn với khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể..., góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống trường lớp ổn định, đảm bảo cho việc dạy và học; chương trình giáo dục phổ thông được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; cơ sở vật chất trường học được củng cố, nâng cấp, đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, trường học hạnh phúc được phát động và hưởng ứng tích cực. Toàn xã có 14/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến cuối năm 2024 đạt 97%, tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền xã Biện Thượng đã triển khai kịp thời các chế độ, chính sách cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, toàn xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 100 ngôi nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn xã còn 111 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,43%. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn xã.

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Biện Thượng có 77 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.494 đảng viên, trong đó có 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng, đã kết nạp được 143 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện theo hướng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Qua đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hành trình kiến tạo tương lai

Đi qua nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ các xã cũ của xã Biện Thượng vẫn “vững tay chèo” để đưa địa phương phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để lại dấu ấn nổi bật mà còn củng cố niềm tin, tạo động lực, đặt “nền móng” vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Biện Thượng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn, bền vững hơn.

Ở điểm khởi đầu của một hành trình mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Biện Thượng đã nhanh chóng bắt nhịp, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, đã tiến hành xây dựng nghị quyết đại hội trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, phản ánh đầy đủ đặc điểm, điều kiện thực tiễn của xã sau sáp nhập, với 25 chỉ tiêu cụ thể; 4 nhiệm vụ trọng tâm...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã xác định tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục tập trung cải cách hành chính theo hướng hiện đại, xây dựng chính quyền số, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, hạ tầng năng lượng và các công trình dân sinh... nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, coi trọng phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã NTM nâng cao.

Trên hành trình mới, Đảng bộ xã Biện Thượng xác định 2 khâu đột phá: Thứ nhất là đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng sản xuất và hạ tầng giáo dục - đào tạo: Đầu tư nâng cấp đường kết nối liên xã, đường xã, mở mới các tuyến giao thông trọng điểm có tính kết nối vùng, liên vùng, mở ra dư địa và không gian phát triển mới, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển. Đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao. Đề xuất bổ sung cụm công nghiệp tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng với quy mô mỗi cụm khoảng 75ha vào quy hoạch tỉnh để thành lập các cụm công nghiệp mới; thu hút đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Vĩnh Minh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành chuyển đổi số ngành giáo dục. Thứ hai là tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung vào việc thống nhất nhận thức, tạo lập môi trường thuận lợi, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế tư nhân. Tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Biện Thượng hôm nay là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Một chặng đường mới đang mở ra, từ cấp ủy đến hệ thống chính trị cơ sở, người dân đều đồng lòng, quyết tâm vì mục tiêu xây dựng quê hương Biện Thượng có kinh tế phát triển toàn diện; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững; văn hóa - xã hội tiên tiến, văn minh, hiện đại; quốc phòng - an ninh đảm bảo vững chắc; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2030 1. Các chỉ tiêu về kinh tế (11 chỉ tiêu): 1.1. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 9%. 1.2. Thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2030: 90,23 triệu đồng. 1.3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm 18,5 nghìn tấn. 1.4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 5 năm giai đoạn 2026-2030: 335ha; trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao 120ha. 1.5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2030: 164 triệu đồng. 1.6. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2030: 267,5 nghìn con. 1.7. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2030: 825 tấn. 1.8. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 5 năm giai đoạn 2026-2030: 400 tỷ đồng. 1.9. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 7%. 1.10. Số doanh nghiệp mới được thành lập 5 năm giai đoạn 2026-2030: 60 doanh nghiệp. 1.11.Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh) được cứng hóa đến năm 2030: 97,4%. 2. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội (7 chỉ tiêu): 2.1. Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin > 95%. 2.2. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2030: 96,4%. 2.3. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2030: 100%. 2.4. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2030: 16,6%. 2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn năm 2030: 97,2%. 2.6. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,94%. 2.7.Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2030: 90%. 3. Các chỉ tiêu về môi trường (3 chỉ tiêu): 3.1. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2030: 36,68%. 3.2. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2030: 99,9%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế 85,5%. 3.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2030: 99,13%. 4. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh trật tự (2 chỉ tiêu): 4.1 Bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc đầy đủ cho Ban CHQS xã; xây dựng 01 tiểu đội dân quân thường trực; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm. 4.2.Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hằng năm: 88,37%. 5. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (2 chỉ tiêu): 5.1. Kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 3 - 4 %/tổng số đảng viên/năm. 5.2. Hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

