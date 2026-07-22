BIDV Lam Sơn với những hoạt động tri ân dịp 27/7

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn (BIDV Lam Sơn) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

BIDV Lam Sơn thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Trong những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã triển khai các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” trên phạm vi toàn hệ thống với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà thương binh, bệnh binh, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, hỗ trợ an sinh xã hội.

Tại Thanh Hóa, cùng với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh, BIDV Lam Sơn đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn dâng hoa, dâng hương tại nhiều di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn dâng hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Dịp này, cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn đã tổ chức chương trình về nguồn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Mỗi địa danh là một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc. Những hoạt động về nguồn không chỉ giúp cán bộ, đoàn viên hiểu hơn về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm đối với xã hội.

BIDV Lam Sơn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Long.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Long ở xã Mậu Lâm, cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn đã thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của mẹ và chúc mẹ luôn mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Không chỉ trao tặng những món quà, cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn còn dành tặng các thương binh, bệnh binh, người có công những món quà tinh thần ý nghĩa.

BIDV Lam Sơn cũng đã đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và trao tặng 30 triệu đồng nhằm góp phần chăm lo đời sống các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại trung tâm.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của BIDV Lam Sơn đã góp phần nối dài truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn tiếp tục nỗ lực trong công việc, tận tâm phục vụ khách hàng, tích cực vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lê Thúy - Nguyễn Lương