BIDV Lam Sơn hỗ trợ kịp thời cho bà con đang chịu ảnh hưởng của bão lũ

Để kịp thời hỗ trợ bà con 2 xã Thắng Lợi và Nông Cống đang bị ngập lụt nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng 30/9, cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn (BIDV Lam Sơn) đã trực tiếp có mặt tại địa bàn 2 xã để trao tặng nhu yếu phẩm và vật dụng cứu trợ cần thiết.

Sáng 30/9, cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn đưa áo phao và các nhu yếu phẩm đến với bà con xã Thắng Lợi.

Với truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, trước những khó khăn, thiệt hại của người dân, BIDV Lam Sơn đã trao tặng 300 áo phao và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên địa bàn 2 xã Thắng Lợi và Nông Cống.

Hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi nhận được sự quan tâm và tham gia đồng hành của bà Lê Thị Tú Hạnh, Phó Giám đốc Ban Định chế tài chính BIDV, con gái của Cố Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Trưởng ban Phòng chống lụt, bão Trung ương Lê Huy Ngọ - vị “bộ trưởng của nông dân, bão lụt” với tinh thần xả thân vì dân trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

300 áo phao và các nhu yếu phẩm cần thiết được trao tặng đến người dân trên địa bàn 2 xã Thắng Lợi và Nông Cống.

Nhu yếu phẩm được chia thành các phần để chuyển đến với người dân dễ dàng hơn.

Cán bộ, nhân viên BIDV Lam Sơn trao tặng áo phao cho người dân vùng lũ.

Những phần quà ý nghĩa đã được lực lượng chức năng vận chuyển đến người dân đang bị nước lũ cô lập.

Sự ủng hộ kịp thời này thể hiện tấm lòng của BIDV Lam Sơn đối với bà con Nhân dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

