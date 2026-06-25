Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Sáng 25/6, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sự tín nhiệm của Đại hội là minh chứng cho những đóng góp của Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Với tâm huyết và khát vọng cống hiến, đồng chí sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Nguyễn Đạt
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