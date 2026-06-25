Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/6, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Sáng 25/6, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Sự tín nhiệm của Đại hội là minh chứng cho những đóng góp của Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với tâm huyết và khát vọng cống hiến, đồng chí sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Nguyễn Đạt

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #Ban chấp hành trung ương #Nhiệm kỳ #Bí thư #Tái đắc cử #Trách nhiệm #Thiếu nhi #Tâm huyết #Tinh thần

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh