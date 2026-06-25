Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Mít tinh “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” Thời sự 09:16 27/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng Thời sự 23:18 26/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng,...