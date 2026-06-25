Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Nguyễn Minh Triết và các Bí thư Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 25/6, trong phiên trọng thể, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã công bố kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 người, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 người, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 người: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và các Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên./.

Theo Vietnam+