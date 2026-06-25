Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Nguyễn Minh Triết và các Bí thư Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên.

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Nguyễn Minh Triết và các Bí thư Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên.

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 25/6, trong phiên trọng thể, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026-2031 đã công bố kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 người, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 người, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 người: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và các Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên./.

Theo Vietnam+

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Trung ương đoàn #Hồ Chí Minh #Tái đắc cử #Ban bí thư #Ủy ban kiểm tra trung ương #Ban chấp hành trung ương #Kết quả bầu cử #Tường #Nhiệm kỳ #Đại hội đại biểu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai

Thời sự
Sáng 25/6, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, quy tụ 788 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Thời sự
Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
[Infographics] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Dự kiến một số chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031

[Infographics] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Dự kiến một số chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội đã xác định một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh