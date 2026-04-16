Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình, người dân trong thôn đều dành lời khen về ông Đới Xuân Thịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn về tính cách thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm gắn bó với công việc của thôn, ông Thịnh luôn xem niềm vui, sự hài lòng của người dân chính là niềm hạnh phúc của mình.

Ông Đới Xuân Thịnh (giữa), bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình trò chuyện cùng người dân.

Suốt 25 năm làm việc thôn, trong đó có 11 năm đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ, ông Thịnh đã chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của thôn Hiền Đông. Một trong những bước ngoặt lớn của thôn là năm 2018, khi thôn Hiền Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 8, 9, 10, 11. Thời điểm đó ông được người dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn. Với địa bàn rộng, dân số đông, ông luôn trăn trở tìm giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân để chung sức xây dựng quê hương ngày phát triển.

Cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy xã, ông cùng với các đồng chí trong chi ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của thôn để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tiễn. Trong quá trình thực hiện luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và mọi công việc đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý nên nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Sự đồng thuận ấy thể hiện rõ khi xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang. Sau khi công trình hoàn thành, nhiều người dân địa phương cũng như con em xa quê đã tự nguyện đóng góp với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng để mua sắm thêm tăng âm, loa đài, dụng cụ thể dục thể thao... Nhờ đó, nhà văn hóa thôn không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp mà trở thành địa điểm quen thuộc để người dân tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Năm 2019, ông Đới Xuân Thịnh tiếp tục được Nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Tiếp nối những kết quả đạt được, với quyết tâm xây dựng thôn kiểu mẫu, năm 2021 ông Thịnh cùng với chi bộ thôn ban hành nghị quyết chuyên đề XDNTM kiểu mẫu. Ông Thịnh chia sẻ: “Thời điểm bắt tay vào xây dựng với ngổn ngang những khó khăn, nhiều tuyến đường trong thôn chỉ rộng 2 - 3m; hệ thống đường điện chiếu sáng chưa đảm bảo, việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân gặp không ít trở ngại.

Quán triệt tinh thần “Lấy sức dân để lo cho dân”, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mọi công việc trong thôn cũng được cấp ủy phối hợp với các đoàn thể đưa ra bàn bạc công khai, lấy ý kiến của người dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Trong quá trình thực hiện, ông Thịnh kiên trì vận động theo phương châm “mưa dầm, thấm sâu”, đối với những hộ còn nhiều băn khoăn, ông đến từng hộ gia đình để phân tích giúp họ hiểu hơn về lợi ích lâu dài. Nhờ cách làm linh hoạt, gần gũi đó, 100% người dân trong thôn đã đồng thuận hưởng ứng thực hiện các chủ trương của địa phương. Điển hình như gia đình ông Phạm Sỹ Loan, khi thôn có chủ trương mở rộng ngõ, gia đình ông tự nguyện phá toàn bộ cổng, tường rào đã xây dựng kiên cố và hiến 70m2 để mở rộng tuyến đường lên 5m. Từ sự gương mẫu của gia đình ông Loan, nhìn thấy tuyến đường được mở rộng sạch đẹp, khang trang, nhiều hộ dân từ việc băn khoăn, do dự đã tự nguyện hiến đất để mở rộng các tuyến đường trong thôn.

Sự đồng thuận của người dân còn thể hiện rõ từ năm 2021 đến nay Nhân dân trong thôn đã hiến hơn 3.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường từ 2m lên 5m. Đến nay, 100% các tuyến đường được rải thảm, có rãnh thoát nước; lắp đặt 17 mắt camera tại các trục đường chính; trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, ở tất cả các tổ liên gia đều được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những hoạt động chung của thôn. Đặc biệt, việc biểu dương gương người tốt, việc tốt; những mô hình hay cũng thường xuyên được tuyên truyền rộng rãi, từ đó tạo sự lan tỏa trong Nhân dân.

Không chỉ huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bí thư chi bộ thôn Hiền Đông còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhất là trong phát triển dịch vụ - thương mại để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, thu nhập của người dân trong thôn đạt 72 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo.

Từ một thôn còn nhiều khó khăn, Hiền Đông đã có nhiều khởi sắc. Kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng và sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cơ sở, trong đó có vai trò gương mẫu, đi đầu của bí thư chi bộ thôn Hiền Đông Đới Xuân Thịnh. Với ông, niềm vui, hạnh phúc lớn nhất không phải là sự khen ngợi mà là góp sức mình để quê hương ngày càng đổi thay, trở thành vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu