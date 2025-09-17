Bị phát hiện, đối tượng tàng trữ ma túy quay clip gây áp lực với lực lượng công an

Đối tượng Vi Văn Minh và số ma túy thu giữ.

Khoảng 18h30, ngày 15/9, tại Quốc lộ 217 đoạn qua địa bàn xã Sơn Điện, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT gồm lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Tổ kiểm soát số 13, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Trung Hạ qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo phòng nghiệp vụ và được sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông nên đã tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng bắt quả tang đối tượng Vi Văn Minh (sinh năm 1996) ở bản Bơn, xã Mường Mìn đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ trong người đối tượng 152 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, đó là hồng phiến mua của một đối tượng lạ mặt bên Lào qua đường tiểu ngạch với mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Video: Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Vi Văn Minh.

Được biết, Vi Văn Minh là đối tượng vừa bị Công an xã Na Mèo khởi tố về tội vận chuyển lâm sản trái phép chờ ngày xét xử. Tuy nhiên, dù đang trong quá trình được tại ngoại chờ xét xử, đối tượng vẫn không ăn năn hối cải và tiếp tục phạm tội.

Hành vi của đối tượng mặc dù rất tinh vi, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và buộc đối tượng phải lộ nguyên hình. Khi Vi Văn Minh đang điểu khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 217 thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Trái với tâm lý của một người đang thực hiện hành vi phạm tội, Minh bình tĩnh xuống xe ô tô và dùng điện thoại quay clip nhằm gây áp lực đối với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Thế nhưng, vẻ tự tin của y đã không che giấu được hành vi phạm tội. Đối tượng nhanh chóng bị tổ công tác bắt giữ một cách an toàn.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Đình Hợp (CTV)