BHYT toàn dân - nền tảng cho an sinh xã hội bền vững

Mỗi khi ốm đau, điều khiến nhiều người lo lắng không chỉ là bệnh tật mà còn là chi phí điều trị. Với hàng triệu người dân, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã trở thành điểm tựa quan trọng, yên tâm điều trị giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Sau gần 17 năm triển khai Luật BHYT, chính sách này ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Chăm sóc bệnh nhân chạy thận lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Điểm tựa của người bệnh

Tại Thanh Hóa, phát triển tỷ lệ người dân tham gia BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có 3.388.444 người tham gia BHYT, tăng hơn 106.000 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 94,12% kế hoạch được giao. Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT cao của cả nước, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Số người tham gia tăng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều người được bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh. Chỉ trong tháng 5/2026, toàn tỉnh có 491.229 lượt khám, chữa bệnh BHYT. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt hơn 2,23 triệu lượt, với tổng chi từ quỹ BHYT trên 2.530 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn gia đình được chia sẻ gánh nặng tài chính và nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại.

Bà Mai Thị Vẻ, xã Nga Sơn vừa trải qua ca phẫu thuật viêm ruột thừa với tổng chi phí điều trị hơn 10 triệu đồng. Nhờ có thẻ BHYT, bà chỉ phải thanh toán 20% viện phí. “Có BHYT nên chi phí điều trị giảm đi rất nhiều. Tôi yên tâm điều trị, không còn quá lo lắng về tiền viện phí”, bà Vẻ chia sẻ.

Với người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh mạn tính phải điều trị lâu dài, BHYT giúp giảm đáng kể chi phí điều trị. Anh Trịnh Ngọc Phan, thôn Quyết Thắng, xã Nga Thắng, hiện điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối bằng phương pháp lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Mỗi tháng, chi phí điều trị lên tới hơn 10 triệu đồng. Thuộc nhóm được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, gia đình anh đã giảm được áp lực kinh tế rất lớn. “Nếu không có BHYT, chắc gia đình tôi khó có thể duy trì việc điều trị lâu dài. Nhờ có BHYT, tôi có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị”, anh Phan cho biết.

Theo BSCKII Ngô Công Nghiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, BHYT không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người bệnh mà còn tạo điều kiện để các cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhờ đó, người dân được thụ hưởng nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí chuyển tuyến.

Chung tay hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Tuy nhiên, khi rủi ro xảy ra, chi phí điều trị có thể trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình. BHYT chính là cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả, giúp người bệnh yên tâm điều trị mà không quá áp lực về tài chính. Để mở rộng diện bao phủ BHYT, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Cùng với việc tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, đơn vị tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân và người lao động; đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, các nền tảng số và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Một trong những chính sách có ý nghĩa thiết thực là việc HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHYT đối với hộ cận nghèo giai đoạn 2026-2030, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương. Chính sách này giúp nhiều hộ dân tiếp tục duy trì thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và hạn chế tình trạng gián đoạn tham gia vì khó khăn về kinh tế.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Lê Bá Toàn cho biết: "Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân tiếp tục khẳng định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, mở rộng diện bao phủ BHYT được xác định là giải pháp quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, không bị cản trở bởi khó khăn về kinh tế. Mỗi người tham gia BHYT vừa tự bảo vệ mình trước rủi ro bệnh tật, vừa góp phần chia sẻ với cộng đồng theo nguyên tắc “đóng góp khi khỏe mạnh, sẻ chia khi không may ốm đau”. Đây cũng là giá trị nhân văn cốt lõi của chính sách BHYT".

BHXH tỉnh đang phấn đấu duy trì tỷ lệ trên 95% dân số tham gia BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID trong khám, chữa bệnh. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường truyền thông đến các nhóm còn có tỷ lệ tham gia thấp; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống đại lý thu trong vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Khi mỗi người dân chủ động tham gia BHYT cũng là lúc cộng đồng có thêm một cơ chế sẻ chia trước rủi ro bệnh tật, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh xã hội ngày càng bền vững và bảo đảm mọi người đều có cơ hội được chăm sóc sức khỏe công bằng, chất lượng.

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7), nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn chính sách và phát triển người tham gia BHYT đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Không chỉ góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách, các hoạt động còn nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm tham gia BHYT để bảo vệ chính mình, gia đình và cùng chung tay xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Bài và ảnh: Hà Phương