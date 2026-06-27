Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Xác định nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ). Từ thực tiễn hoạt động chuyên môn, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: "Để khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ CBVCLĐ, hằng năm, ban chấp hành công đoàn bệnh viện đều chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng khoa, phòng, trung tâm. Các phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích đoàn viên, CBVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác".

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. Tiêu biểu là bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, với tinh thần say mê nghiên cứu, không ngừng học hỏi và sáng tạo, đã chủ trì, tham gia nhiều đề tài và sáng kiến được ứng dụng hiệu quả tại bệnh viện. Nổi bật là đề tài “Đánh giá kết quả điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn bằng đốt nội mạch sử dụng laser hai vòng năng lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” đã mở ra hướng điều trị hiệu quả cho người bệnh mắc suy giãn tĩnh mạch. Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp phẫu thuật truyền thống như ít đau, ít biến chứng, không để lại sẹo, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị.

Xuất phát từ thực tiễn điều trị và mong muốn mang đến những giải pháp tối ưu cho người bệnh, hơn 20 năm gắn bó với ngành y, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Nội Tim mạch đã nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị. Trong đó, sáng kiến “Đánh giá hiệu quả của phác đồ Troponin I 0/1h trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Việc áp dụng phác đồ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán, phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch cấp tính, tạo điều kiện để người bệnh được điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ CBVCLĐ tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện có 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 8 đề tài cấp ngành cùng 394 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được công nhận. Hiện nay, đơn vị đang triển khai 2 đề tài đa quốc gia, 5 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài cấp ngành và 235 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Bên cạnh đó, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề về tim mạch, huyết học truyền máu, nam học - tiết niệu và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Đây là diễn đàn quan trọng để đội ngũ cán bộ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện đã được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Tiêu biểu, Khoa Thần kinh đột quỵ được trao Giải thưởng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới; nhiều cán bộ, đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định vị thế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh mà còn là động lực để đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ các kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê