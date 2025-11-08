Bền bỉ đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến khu vực nông thôn

Trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhiều hộ dân xã Nông Cống được vay vốn Agribank để phát triển kinh tế.

Ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” một cách hiệu quả, từ đó khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn.

Trong đầu tư vốn cho lĩnh vực “tam nông” nói chung, các chi nhánh Agribank đã chú trọng đầu tư vốn cho ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững và hiệu quả. Quan tâm đẩy mạnh cho vay các ngành hàng chủ lực gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Bên cạnh việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, các chi nhánh Agribank còn chủ động nghiên cứu triển khai nhiều cách làm hiệu quả thông qua việc phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ để cho vay đến các thành viên của hội. Đến đầu tháng 11/2025, các ngân hàng và các cấp hội thành lập được hơn 4.800 tổ vay vốn với gần 140.000 thành viên. Các cấp hội đã trở thành “cánh tay nối dài” tin cậy của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh mang nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ tiện ích đến với nông dân, giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn nhanh, dễ dàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Với mục tiêu giúp người dân và doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh, ngay từ đầu năm các chi nhánh Agribank đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng như: Chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản dành cho các pháp nhân, cá nhân có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản và thủy sản; Chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng OCOP đối với khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất, sản phẩm; Chương trình cho vay tiêu dùng ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống; Chương trình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Có thể nói, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, bền bỉ đưa các chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, mang đến cho người dân cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Trong thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động cải tiến, đơn giản hóa thủ tục, quy trình cho vay để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của khách hàng. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có hiệu quả gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, phục vụ cho các động lực tăng trưởng nền kinh tế - xã hội tại địa phương, khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Chủ động và tích cực truyền thông kịp thời, rõ ràng, đầy đủ, chính xác về các chính sách, sản phẩm, dịch vụ của Agribank để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ.

Bài và ảnh: Đức Thanh