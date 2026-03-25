Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Hạc Thành

Sáng 25/3, phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Bầu cử phường Hạc Thành đã báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng pháp luật. Tỉ lệ cử tri phường Hạc Thành đi bầu cử đạt 99,85%, cao hơn nhiệm kỳ 2021-2026. Phường đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 30 đại biểu HĐND phường đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định. Đại biểu trúng cử là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Hạc Thành đã thực hiện các nội dung theo quy định, trong đó tiến hành xác nhận tư cách đại biểu của 30 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường Hạc Thành.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND phường, ủy viên UBND phường Hạc Thành.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Hạc Thành cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Ngọc