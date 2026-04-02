Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra của Công an xã Trung Chính đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra của Công an xã Trung Chính đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lường Văn Tùng (sinh năm 1988), Hồ Ngọc Thắng (sinh năm 1998) và Lê Văn Dũng (sinh năm 2003), cùng trú tại thôn Văn Đôi, xã Trung Chính. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 tẩu tự chế dùng để sử dụng ma túy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Công an xã Trung Chính tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Lê Văn Tú (sinh năm 2005) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Trung Chính. Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Văn Tú, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 51 viên hồng phiến và 33 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#Sử dụng trái phép chất ma túy #xã Trung Chính #đối tượng #Tuần tra #Bắt giữ #An ninh trật tự #tổ chức #Phát hiện #Lực lượng công an #Bắt quả tang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh