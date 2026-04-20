Bắt giữ đối tượng trộm cắp có tiền án về tội giết người

Thông tin từ Công an xã Cẩm Thạch cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng B.T.L, sinh năm 2008, trú tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng B.T.L, sinh năm 2008, trú tại xã Ngọc Liên tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an xã Cẩm Thạch tiếp nhận tin báo của một công dân trú tại thôn Chiềng Đông về việc bị kẻ gian trộm cắp một chiếc xe máy cùng số tiền hơn 1 triệu đồng để trong cốp xe.

Công an xã Cẩm Thạch đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và xác định được B.T.L, sinh năm 2008, trú tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng B.T.L khai nhận đã lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người và sự chủ quan trong bảo quản tài sản của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Đáng chú ý, mặc dù còn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng đối tượng này đã có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương