Bảo vệ học sinh trước tội phạm và tệ nạn xã hội

Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh chóng, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng đang có xu hướng gia tăng và “trẻ hóa”, tác động trực tiếp đến học sinh - lứa tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Trước thực tế đó, việc chủ động trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ cho học sinh được xem là giải pháp lâu dài. Tại Thanh Hóa, công an các xã, phường đang phối hợp chặt chẽ với các trường học triển khai nhiều mô hình, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc bảo vệ học sinh từ sớm.

Công an xã Tân Ninh tuyên truyền, trao đổi về pháp luật tại trường học trên địa bàn xã.

Giữa tháng 3/2026, Công an xã Tân Ninh tổ chức buổi tuyên truyền phòng ngừa xâm hại tình dục và vi phạm pháp luật tại các trường THCS trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn nhận diện các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực học đường, tệ nạn ma túy, lừa đảo trên không gian mạng... đồng thời được trang bị kỹ năng thiết lập giới hạn an toàn cho bản thân. Thông qua hình thức truyền đạt trực quan, các em từng bước hình thành nhận thức, biết phân biệt đúng, sai và mạnh dạn chia sẻ với người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm.

Em Phạm Bá Mạnh, học sinh lớp 9C, Trường THCS Vân Sơn, xã Tân Ninh chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, chúng em hiểu rõ hơn về các hành vi vi phạm pháp luật để biết cách phòng tránh”. Còn em Lê Nguyễn Yến Nhi, cùng lớp 9C, cho biết: “Chúng em được hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu xâm hại tình dục và kỹ năng bảo vệ bản thân nên cảm thấy tự tin hơn”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn được nhà trường đặc biệt chú trọng thông qua việc lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa, tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận đối với học sinh. Với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”, nội dung tuyên truyền được nhà trường xây dựng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, gắn với sân khấu hóa. Thông qua đó, giúp các em học sinh trực tiếp cảm nhận nỗi đau, sự tổn thương của nạn nhân cũng như hậu quả của hành vi sai trái và biết lên tiếng bảo vệ bản thân, bạn bè, xây dựng tình bạn lành mạnh.

Thầy giáo Lê Đình Chiến, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Sơn, cho biết: "Trường hiện có 425 học sinh, trong đó khoảng 100 em có bố mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm thường xuyên. Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, nhà trường còn chủ động nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện lệch chuẩn ngay từ khi mới phát sinh. Nhà trường cũng duy trì hiệu quả các kênh trao đổi với phụ huynh thông qua nhóm zalo, sổ liên lạc điện tử; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật... Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh ngày càng nâng cao, không có trường hợp học sinh vi phạm pháp luật".

Tháng 1/2026 tại Trường THCS Long Anh, Công an phường Nguyệt Viên đã tham mưu cho UBND phường tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường”, thu hút 51 đội thi đến từ 4 trường THCS trên địa bàn. Trong thời gian 120 phút, các em đã sáng tạo nhiều tác phẩm mang thông điệp sâu sắc về tình bạn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xây dựng môi trường học đường an toàn.

Em Nguyễn Thảo Vân, học sinh lớp 9B chia sẻ: “Thông qua cuộc thi vẽ tranh, chúng em không chỉ thể hiện khả năng nghệ thuật, mà còn bày tỏ quan điểm và mong muốn được học tập trong môi trường không bạo lực". Cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp “Chung tay nói không với bạo lực học đường”, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh.

Trung tá Lê Đình Chung, Phó trưởng Công an phường Nguyệt Viên nhấn mạnh: “Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực, Công an phường tham mưu cho các trường THCS và Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam đứng chân trên địa bàn thành lập tổ kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường. Trong đó, các tổ có nhiệm vụ duy trì kiểm tra phát hiện, ngăn chặn việc học sinh mang theo hung khí, đồ dùng, vật dụng nguy hiểm và vật cấm đến trường; chủ động nắm tình hình, phát hiện mâu thuẫn trong học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy để có biện pháp giáo dục, răn đe.

Để xây dựng “lá chắn” vững chắc cho học sinh, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của công an các xã, phường hay nhà trường, mà rất cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Điều đó sẽ tạo nên môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển lành mạnh cả về trí tuệ lẫn nhân cách.

Bài và ảnh: Hoàng Mai