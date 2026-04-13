Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đoạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Tối 13/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đã bế mạc và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Tranh tài cùng gần 350 tác phẩm ở nhiều thể loại, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đoạt 4 giải tại Liên hoan.

Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải Bạc tại Liên hoan.

Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 13/4, quy tụ 72 đoàn tham dự với gần 350 tác phẩm ở nhiều thể loại, là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng của những người làm phát thanh cả nước.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 23 giải Vàng, 36 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 29 giải ở các hạng mục chuyên đề.

Tại liên hoan, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã giành 4 giải, gồm 1 giải Bạc, 2 giải Đồng và 1 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Bạc thuộc về tác phẩm “Trả lại bình yên cho những mái trường” ở thể loại phóng sự của nhóm tác giả: Mai Việt Hà, Bùi Ngọc Toàn, Hoàng Văn Triều, Nguyễn Thị Minh Thúy, Mai Công Huân, Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Ngọc Nam Phương.

Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải Đồng thể loại Podcast tại Liên hoan.

Hai giải Đồng gồm tác phẩm “Hành trình trở về” ở thể loại chương trình chuyên đề của nhóm tác giả: Hoàng Thị Mai, Lê Duy Sơn, Hoàng Văn Triều, Nguyễn Đăng Hùng, Vũ Thị Thanh Thủy, Mai Công Huân, Lê Thị Thùy Dung và tác phẩm “Sông Mã gầm vang, Hàm Rồng tạc sử” ở thể loại Podcast của tác giả Nguyễn Tuấn Tú.

Giải Khuyến khích được trao cho tác phẩm “Còn tiếng... còn bản” ở thể loại chương trình tiếng dân tộc của nhóm tác giả: Hà Thị Thanh Huyền, Lê Duy Sơn, Cầm Bá Phượng, Phạm Thị Ái Vân, Lò Thị Chính, Hoàng Thị Hân, Mai Thị Giang.

Tác giả Nguyễn Tuấn Tú - Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhận giải Đồng thể loại Podcast tại Liên hoan.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự nỗ lực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tác phẩm phát thanh của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; đồng thời góp phần khẳng định vị thế của báo chí Thanh Hóa trong dòng chảy phát thanh hiện đại, đa nền tảng.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích tại Liên hoan.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 được tổ chức từ ngày 9 đến 13/4/2026 tại Quảng Ninh với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới. Liên hoan lần này có 72 đoàn tham dự. Trong đó, 34 Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn khác đã tham gia dự thi với gần 350 tác phẩm ở các thể loại. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, Liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm Podcast chất lượng đã khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập.

