Bảo tồn tính đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hu có diện tích trên 27.733ha, là một trong những khu vực được ghi nhận mức độ tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao trên địa bàn tỉnh. Với định hướng bảo tồn tính ĐDSH, gắn với phát triển du lịch sinh thái, Pù Hu đang từng bước xây dựng nơi đây là điểm đến hấp dẫn du khách, xây dựng sinh kế bền vững cho người dân.

Cây di sản ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

KBTTN Pù Hu thuộc hệ sinh thái chuyển tiếp giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn và Bắc Trường Sơn, là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật đặc hữu. Thảm thực vật rừng ở đây cùng với các KBTTN Pù Luông đã tạo nên tính liên vùng, đóng vai trò phòng hộ đầu nguồn rất quan trọng đối với khu vực sông Đà và sông Mã. Ngoài ra, thảm thực vật ở KBTTN Pù Hu còn đóng vai trò điều tiết khí hậu, góp phần duy trì cân bằng sinh thái. Để bảo tồn ĐDSH, những năm qua, thông qua các đề tài, dự án, đơn vị đã đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác bảo tồn hệ sinh học. Đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư vấn, lập danh mục khu hệ động, thực vật trong khu bảo tồn, 1.725 loài thực vật, thuộc 696 giống, 170 họ và 72 bộ, 12 lớp và 6 ngành, ghi nhận được 915 loài động vật. Trong đó, có 52 loài được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam 2007. Đây chính là nền tảng để KBTTN phát triển những sản phẩm du lịch gắn với khám phá thiên nhiên, trải nghiệm hệ sinh thái rừng, tìm hiểu động thực vật, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng KBTTN Pù Hu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Mục tiêu là phát triển du lịch sinh thái tại đây như một mô hình du lịch kiểu mẫu, chuyên nghiệp có tính bền vững và trách nhiệm. Khi đi vào thực hiện, đề án kỳ vọng sẽ góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng, các doanh nghiệp du lịch để biến nơi đây là điểm du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp. Đồng thời, tăng cường kết nối tuyến điểm giữa khu với các bản của người Thái, Mông, Mường tại 8 xã, tạo sản phẩm bổ trợ, góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng và giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Cùng với đó, KBTTN định hướng hoàn thiện khoảng 30 cơ sở lưu trú cộng đồng chất lượng cao và 3 khu nghỉ dưỡng sinh thái, mở rộng mạng lưới tuyến điểm, phát triển thêm các tuyến nội vùng và tăng cường kết nối với các điểm du lịch lân cận. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Pù Hu đón 10.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 20%, lượng khách lưu trú qua đêm khoảng 3.000 người. Tổng doanh thu du lịch đạt 60 tỷ đồng/năm, trong đó thu từ cho thuê môi trường rừng đạt 7 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Đỗ Ngọc Dương, Giám đốc KBTTN Pù Hu, cho biết: "Đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng KBTTN Pù Hu đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” là một hướng đi đúng đắn, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Với lộ trình bài bản, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tự nhiên và văn hóa bản địa, Pù Hu hứa hẹn sẽ sớm trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch sinh thái Việt Nam”.

Bài và ảnh: Khắc Công