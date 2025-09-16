Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa bàn giao 2 kỷ vật chiến tranh cho cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng

Chiều 16/9, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ bàn giao kỷ vật chiến tranh giữa tỉnh Thanh Hóa và Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng.

Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa bàn giao 2 kỷ vật chiến tranh cho đại diện Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng; về phía tỉnh Thanh Hóa có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi bàn giao.

Theo Quyết định số 795/QĐ-SVHTTDL ngày 16/9/2025 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2 kỷ vật được bàn giao gồm: Thẻ nhận dạng công ước Geneva và Thẻ căn cước của ông James Magnusson (kèm theo lý lịch và ảnh hiện vật) - một quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong chiến tranh tại Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi bàn giao.

Tại buổi lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã lưu giữ, bảo quản cẩn thận những kỷ vật này suốt nhiều năm qua.

Việc bàn giao các kỷ vật là minh chứng cho nỗ lực chung của hai bên trong việc khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đồng thời hỗ trợ gia đình các cựu binh Hoa Kỳ có thêm thông tin để hàn gắn vết thương chiến tranh. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác nhân đạo với Hoa Kỳ về tìm kiếm, xác minh thông tin quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Tại buổi lễ, đại diện Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 2 kỷ vật nói trên cho đại diện Cơ quan MIA/Bộ Quốc phòng.

Trần Hằng