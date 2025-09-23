Bạo loạn ủng hộ Palestine bùng phát khắp nước Ý

Các cuộc biểu tình và bạo loạn đã nổ ra trên khắp nước Ý để ủng hộ Palestine và phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza, làm gia tăng áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Ảnh: RT.

Tình trạng bất ổn xảy ra khi một số quốc gia như Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đã chính thức công nhận nhà nước Palestine trong những ngày gần đây. Mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris đã chính thức công nhận nhà nước Palestine trong bình luận đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về giải pháp hai nhà nước ở New York.

Các cuộc biểu tình trên khắp cả nước yêu cầu Ý đình chỉ quan hệ thương mại và quân sự với Israel. Tại Milan, người biểu tình đã đập vỡ cửa kính của Ga Trung tâm thành phố và đốt cờ Mỹ gần lãnh sự quán Mỹ, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay. Đã có hơn 30.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô, trong khi các cuộc biểu tình trên khắp đất nước đã khiến các cảng ở Genoa, Livorno và Marghera phải đóng cửa, người biểu tình cũng chặn đường cao tốc ở Bologna và Tuscany.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni lên án các cuộc biểu tình là “đáng xấu hổ”, ông viết trên X rằng bạo lực “không liên quan gì đến tình đoàn kết” và chỉ gây hại cho người dân Ý.

Ông khẳng định Ý ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhưng cho rằng việc công nhận Palestine “trước khi nhà nước này được thành lập” sẽ “phản tác dụng”. Ý vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel tại EU, viện dẫn trách nhiệm lịch sử, hợp tác an ninh và chính sách đối ngoại.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Mỹ và Israel, cùng với một số ít các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, đã phản đối nghị quyết này.

Cuộc chiến nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Israel đã đáp trả bằng một cuộc phong tỏa và chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Gaza, nơi các cơ quan y tế địa phương cho biết hơn 65.000 người đã thiệt mạng và một ủy ban độc lập của Liên hợp quốc kết luận đây là hành động diệt chủng.

TD (theo RT)