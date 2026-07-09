Bảo hiểm y tế - tấm thẻ đồng hành cùng người bệnh

Không chỉ là một tấm thẻ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) còn là điểm tựa giúp hàng nghìn người bệnh vượt qua gánh nặng chi phí điều trị, đặc biệt với những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo. Tại Thanh Hóa, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng quyền lợi người tham gia và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chính sách BHYT đang ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe công bằng cho mọi người dân.

BHYT trở thành “phao cứu sinh”, giúp người bệnh thận mạn giảm đáng kể áp lực tài chính, yên tâm điều trị lâu dài.

Bốn năm nay, đều đặn mỗi tuần ba lần, anh Ng.B.Đ. lại có mặt tại Trung tâm Thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chạy thận. Ít ai biết rằng, căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối của anh được phát hiện một cách tình cờ trong lần khám sức khỏe để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Dự định thay đổi cuộc sống phải gác lại, thay vào đó là hành trình gắn bó với máy chạy thận để duy trì sự sống.

Nhớ lại quãng thời gian đầu điều trị, anh Đ. chia sẻ, điều khiến gia đình lo lắng nhất không chỉ là bệnh tật mà còn là chi phí điều trị kéo dài. “Tôi phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần. Nếu không có thẻ BHYT thì hết sức khó khăn đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo như tôi - khi phần lớn chi phí điều trị đều được bảo hiểm chi trả. Nếu không tham gia BHYT, mỗi tháng gia đình sẽ phải chi thêm vài triệu đồng, đó là khoản tiền rất lớn đối với chúng tôi” - anh Đ. tâm sự.

Câu chuyện của anh Đ. cũng là hoàn cảnh chung của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Thận lọc máu. Có người đã gắn bó với máy chạy thận hàng chục năm, có người còn rất trẻ nhưng phải điều trị suốt đời. Với họ, tấm thẻ BHYT không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tiếp thêm niềm tin để kiên trì điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Đây là căn bệnh không thể điều trị dứt điểm, người bệnh phải duy trì chạy thận hoặc ghép thận để kéo dài sự sống. Vì vậy, BHYT trở thành “phao cứu sinh”, giúp người bệnh giảm đáng kể áp lực tài chính, yên tâm điều trị lâu dài.

Cùng với việc bảo đảm quyền lợi BHYT cho người bệnh, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiếp nhận nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh thận cũng như nhiều chuyên khoa khác. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân không còn phải chuyển lên tuyến Trung ương, tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian điều trị.

Không chỉ riêng lĩnh vực điều trị bệnh thận, chất lượng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được phân bố rộng khắp từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cũng như điều trị chuyên sâu của người dân.

Hiệu quả của chính sách BHYT được thể hiện rõ qua số lượng người dân thụ hưởng ngày càng tăng. Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ bao phủ BHYT hiện đạt trên 95% dân số. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có hơn 2,23 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí thanh toán hơn 2.648 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Quỹ BHYT đang thực sự trở thành điểm tựa tài chính của hàng triệu người dân khi không may đau ốm.

Để sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT, BHXH tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh và kịp thời cảnh báo các khoản chi bất thường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã ban hành 305 công văn, biên bản làm việc với các cơ sở y tế nhằm phân tích, chấn chỉnh những khoản chi tăng cao, đồng thời tăng cường giám định, rà soát hồ sơ, bảo đảm sử dụng quỹ đúng quy định và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới của Luật BHYT chính thức có hiệu lực, tiếp tục mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế theo quy định được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng; nhiều mức hưởng khác cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Đặc biệt, người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi được hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt mức quy định. Những thay đổi này góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, công tác tuyên truyền về BHYT cũng được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt. BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như những điểm mới của chính sách BHYT.

Ông Lê Bá Toàn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Mở rộng diện bao phủ BHYT là giải pháp quan trọng để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển người tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”.

Thực tiễn cho thấy, BHYT không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng quyền lợi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, BHYT sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bài và ảnh: Tô Hà