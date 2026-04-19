Bao giờ các hộ dân mua đất tại Khu đô thị núi Long được cấp “sổ đỏ”?

Dự án Khu đô thị núi Long được triển khai từ năm 2016 với kỳ vọng tạo ra một diện mạo mới cho hạ tầng đô thị khu vực. Sau 10 năm, nhiều hộ dân đã góp vốn, mua đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư; nhiều hộ đã xây nhà, định cư, song đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Nhiều hộ dân tại Khu đô thị núi Long đã xây nhà ở ổn định. Ảnh: Minh Hiền

Gia đình ông N.N.D., 67 tuổi, mua đất, làm nhà và chuyển về sinh sống tại Khu đô thị núi Long từ năm 2022. Xung quanh lô đất nhà ông đã có gần 10 nhà ở ổn định, hiện tại có 6 - 7 nhà cũng đang tiến hành xây dựng. Theo ông D., những năm gần đây, hạ tầng đô thị dần được hoàn thiện, đường phố, vỉa hè cũng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, song buổi tối ở khu vực này vẫn chưa có điện chiếu sáng. Hơn nữa, điều ông và các hộ dân ở đây băn khoăn là đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. “Tiền đã nộp đủ, nhà đã xây, nhưng sổ đỏ vẫn là điều xa vời. Chưa có sổ, tài sản tiền tỷ này coi như không có giá trị về mặt giao dịch. Muốn thế chấp ngân hàng vay vốn làm ăn cũng không được. Chúng tôi sống trong nhà mình mà chưa thể an tâm về tài sản sở hữu”.

Thắc mắc về việc chậm trễ trong cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân mua đất tại khu đô thị, từ năm 2025, ông D. và một số hộ dân ở đây đã 2 lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kiến nghị về vấn đề này, song đến nay họ vẫn chưa được biết nguyên nhân chậm trễ?!

Ông B.N.H, một khách hàng khác mua đất tại dự án, bày tỏ bức xúc khi hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thành 100% - đây có thể là một trong những rào cản khiến việc cấp sổ đỏ bị chậm trễ. Theo ông H, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt; đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hoàn thành các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân.

Được biết, Dự án Khu đô thị núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây do Liên danh Công ty CP Sông Mã - Công ty CP Đông Sơn - Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ là chủ đầu tư. Công ty CP Sông Mã (đại diện liên danh) đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án tại các Quyết định số: 4260/QĐ-UBND ngày 7/11/2017; 3433/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; 2219/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; 2910/QĐ-UBND ngày 22/7/2019; 4250/QĐ-UBND ngày 27/10/2021. Công ty đã được cấp GCNQSDĐ với diện tích 87.604,8m2 đất ở tại đô thị; diện tích đất còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ là 80.464,4m2. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành. Về việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tính đến tháng 3/2026, dự án đã thi công đạt trên 94% khối lượng.

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa, việc chậm trễ cấp GCNQSDĐ tại Dự án Khu đô thị núi Long do nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua theo dõi hồ sơ cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng và giải quyết đơn phản ánh của một số hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn với Công ty CP Sông Mã phát hiện, một số hộ gia đình tự ý xây dựng nhà ở sai thiết kế và mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. Điều này dẫn đến việc công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu và hoàn thành thủ tục pháp lý. Một số lô đất thuộc khu vực được bán đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của UBND tỉnh, tuy nhiên chưa có văn bản của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Một số lô đất người dân xây dựng nhà theo thiết kế, nhưng nằm trong diện tích đất chủ đầu tư chưa được cấp GCN hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo kết luận của Thanh tra Chính phủ nên chưa đủ điều kiện để được cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng.

Mặt khác, tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của UBND tỉnh quy định, chủ đầu tư chỉ được phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước...) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Được biết, đối với dự án này, UBND tỉnh đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành các điều kiện, sớm cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân mua đất.

Minh Hiền