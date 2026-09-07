Thị trường đồ chơi trung thu sôi động trên “chợ mạng”

Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trên các sàn thương mại điện tử đã bắt đầu sôi động. Từ những chiếc đèn lồng truyền thống đến sản phẩm handmade, đồ chơi phát sáng..., người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về mẫu mã, giá cả chỉ sau vài thao tác trên điện thoại.

Đồ chơi trung thu trên “chợ mạng” thu hút sự quan tâm của trẻ nhỏ.

Có con đang học tiểu học, chị Nguyễn Thị Hương, phường Hạc Thành thường dành thời gian đưa con đi chọn đồ chơi mỗi dịp trung thu. Ngay từ cuối tháng 8, chị đã lên các sàn thương mại điện tử tham khảo. Chỉ cần nhập từ khóa “đồ chơi trung thu 2026”, hàng loạt sản phẩm từ đèn lồng, đầu lân, mặt nạ đến đồ chơi thủ công hiện ra với nhiều mức giá. Sau khi so sánh một số gian hàng, chị chọn chiếc đèn lồng hình con lân có đèn led cho con. “Mua trên mạng tiện ở chỗ có nhiều mẫu để lựa chọn, dễ so sánh giá và xem đánh giá của người đã mua. Tuy nhiên, đồ chơi dành cho trẻ nên tôi vẫn xem kỹ thông tin sản phẩm, chất liệu và nguồn gốc chứ không lựa chọn chỉ vì giá rẻ”, chị Hương chia sẻ.

Khảo sát một số sàn thương mại điện tử những ngày đầu tháng 9 cho thấy, thị trường đồ chơi trung thu đã khá nhộn nhịp. Chỉ riêng nhóm đèn lồng đã có hàng loạt mẫu mã, từ đèn giấy, đèn giấy kiếng truyền thống, đèn hình con vật đến đèn led, đèn hình lân, sư tử, thỏ ngọc... Đáng chú ý, nhiều gian hàng đã đưa cụm từ “Trung thu 2026”, “mẫu mới 2026”, “hot trend 2026” vào tên sản phẩm để thu hút khách hàng.

Giá bán cũng trải rộng, phù hợp với nhiều nhu cầu. Một số mẫu đèn lồng cầm tay dành cho trẻ có giá từ khoảng 30.000 đến 100.000 đồng; đèn lồng giấy kiếng truyền thống khoảng 30.000 - 50.000 đồng; đèn hình thỏ ngọc 3D phát sáng khoảng 80.000 đồng; đèn lồng con lân tự lắp ráp khoảng 70.000 - 100.000 đồng. Các mẫu có đèn led thiết kế cầu kỳ hoặc kích thước lớn có thể từ 100.000 đồng trở lên. Nhiều gian hàng còn bán theo bộ, combo hoặc số lượng lớn phục vụ trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình trung thu.

Điểm đáng chú ý của thị trường năm nay là những mẫu đèn lồng mang hình tượng múa lân xuất hiện khá nhiều. Con lân truyền thống được cách điệu bằng màu sắc bắt mắt, kết hợp hệ thống đèn led hoặc thiết kế để trẻ tự lắp ráp. Cùng với đó là các mẫu thỏ ngọc, cá chép, rồng, con vật ngộ nghĩnh và nhân vật gần gũi với trẻ. Nhờ cách thiết kế mới, nhiều sản phẩm vẫn giữ được không khí trung thu nhưng phù hợp hơn với thị hiếu của trẻ nhỏ hiện nay.

Bên cạnh những sản phẩm hoàn chỉnh, đồ chơi dạng DIY - trẻ tự làm, tự lắp ráp - đang tạo thêm một phân khúc đáng chú ý trên “chợ mạng”. Các bộ nguyên liệu làm đèn lồng hoa sen, thỏ ngọc, con cá, con sứa, đầu lân... được bán với giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng tùy loại. Có sản phẩm kèm đèn nháy, que cầm hoặc các phụ kiện để trẻ tự hoàn thiện chiếc đèn của mình.

Đồ chơi truyền thống cũng đang tìm được cách thích nghi với môi trường mua sắm trực tuyến. Đèn giấy kiếng, đèn hình con vật, đầu lân, trống... vẫn được bày bán bên cạnh những sản phẩm hiện đại. Một số mẫu giữ hình dáng quen thuộc nhưng được điều chỉnh kích thước, màu sắc, bổ sung đèn led hoặc đóng thành bộ để thuận tiện vận chuyển. Điều này tạo nên thị trường khá đa dạng, nơi đồ chơi truyền thống và sản phẩm theo xu hướng mới cùng hiện diện.

Một đặc điểm dễ nhận thấy trên các sàn thương mại điện tử là mức độ cạnh tranh về giá khá cao. Cùng một kiểu đèn lồng, người mua có thể tìm thấy nhiều mức giá khác nhau. Không ít sản phẩm được niêm yết giảm từ 20 đến hơn 40%, chưa kể mã giảm giá, ưu đãi theo số lượng hoặc hỗ trợ phí vận chuyển. Đây chính là một trong những yếu tố khiến mua đồ chơi trung thu trực tuyến có sức hút.

Mua sắm đồ chơi trung thu trên mạng cũng không còn giới hạn ở các gia đình có trẻ nhỏ. Các trường học, nhóm lớp, cơ quan, doanh nghiệp hay đơn vị tổ chức sự kiện có thể đặt mua đèn lồng, đầu lân, đồ trang trí với số lượng hàng chục, hàng trăm sản phẩm. Trên các sàn đã xuất hiện nhiều combo 10, 50, 100 sản phẩm, thậm chí những gói số lượng lớn dành cho hoạt động tập thể. Điều này góp phần làm cho thị trường trực tuyến sôi động từ khá sớm, trước khi bước vào cao điểm trung thu.

Sự sôi động của “chợ mạng” cho thấy thương mại điện tử đang ngày càng hiện diện rõ trong thị trường hàng hóa mùa vụ. Chỉ với chiếc điện thoại, người tiêu dùng có thể lựa chọn món đồ trung thu từ nhiều nơi và nhận hàng tận nhà. Nhưng dù phương thức mua sắm thay đổi, điều được nhiều phụ huynh hướng tới vẫn là lựa chọn những sản phẩm phù hợp, an toàn và có giá trị trải nghiệm, để mỗi món đồ chơi không đơn thuần là một món hàng được “chốt đơn”, mà góp phần mang đến cho trẻ một mùa trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Bài và ảnh: Trần Hằng