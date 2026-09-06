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Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

Minh Hiếu (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hoằng Lộc)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/9, tại Di tích lịch sử Quốc gia Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc đã tổ chức phiên livestream với chủ đề “Bảng Môn Đình - Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động truyền thông số, nhằm lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa, con người địa phương.

Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

Sáng 6/9, tại Di tích lịch sử Quốc gia Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc đã tổ chức phiên livestream với chủ đề “Bảng Môn Đình - Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động truyền thông số, nhằm lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa, con người địa phương.

Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

Tiết mục múa “Nghĩa sư đồ” được biểu diễn trên phiên livestream.

Qua phiên live trực tuyến, Di tích lịch sử Quốc gia Bảng Môn Đình được giới thiệu như một biểu tượng của truyền thống hiếu học, khoa bảng và tinh thần trọng chữ, trọng người của quê hương Hoằng Lộc.

Thông qua phần giới thiệu trực tiếp tại di tích, chương trình đã tái hiện những dấu ấn lịch sử, truyền thống giáo dục của quê hương, qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp được các thế hệ cha ông vun đắp.

Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

Thuyết minh viên giới thiệu về Bảng Môn Đình - một phân cảnh trong phiên livestream

Điểm nhấn của phiên livestream là sự kết hợp hài hòa giữa không gian lịch sử với các tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu, tương tác trực tiếp trên nền tảng số. Qua đó, giúp các giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống được truyền tải bằng một cách thức hoàn toàn mới mẻ.

Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

MC thực hiện nội dung phỏng vấn lãnh đạo xã Hoằng Lộc trên phiên livestream

Việc lựa chọn Bảng Môn Đình làm điểm khởi đầu mang thông điệp ý nghĩa: Lấy truyền thống làm nền tảng, công nghệ số làm phương thức lan tỏa và khát vọng phát triển làm động lực hướng tới tương lai.

Đặc biệt, đây là hành động thiết thực của xã Hoằng Lộc nhằm hưởng ứng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá chuyển đổi số, cũng như Kế hoạch hành động “100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Xã Hoằng Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá di tích Bảng Môn Đình qua livestream

Phiên livestream của xã Hoằng Lộc.

Thành công của phiên livestream đầu tiên sẽ tạo tiền đề để xã từng bước xây dựng phương thức truyền thông số linh hoạt, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, sản phẩm đặc trưng và thành tựu của địa phương trên không gian mạng.

Minh Hiếu (Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hoằng Lộc)

Từ khóa:

#Bảng Môn đình #Livestream #xã Hoằng Lộc #Hiếu học #Tương lai #Di tích lịch sử #tổ chức #Quảng bá hình ảnh #Quốc gia #Truyền thông

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