Khắc phục tạm thời tình trạng lầy lội trên tuyến đường thuộc khu dân cư Minh Sơn

Sau khi Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh tình trạng tuyến đường vào khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn) lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, chính quyền phường Nam Sầm Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai biện pháp khắc phục trước mắt.

Chính quyền phường Nam Sầm Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng đổ đất, đá, san gạt nhằm khắc phục tình trạng lầy lội, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Ghi nhận sáng 7/9, một số đoạn trên tuyến đường dài hơn 500m - trục kết nối duy nhất của khu dân cư Minh Sơn với các khu vực lân cận đã được đổ đất, đá cấp phối và tiến hành san gạt.

Việc xử lý bước đầu giúp mặt đường khô ráo, hạn chế tình trạng lầy lội, trơn trượt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại.

Ông Lưu Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn, cho biết: Trước mắt, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng đổ đất, đá, san gạt nhằm khắc phục tình trạng lầy lội, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Về lâu dài, toàn bộ khu dân cư Minh Sơn nằm trong diện phải di dời, tái định cư để phục vụ dự án Nhà máy xử lý rác thải Nam Sầm Sơn. Đề án di dân hiện đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, do vậy việc đầu tư hạ tầng giao thông tại khu vực này phải được cân nhắc một cách tổng thể, phù hợp.

Tuyến đường khu dân cư Minh Sơn sau khi được đổ đất, đá. (Video người dân cung cấp)

Trước đó, Báo điện tử Thanh Hóa ngày 4/9/2026 đăng bài viết: “Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội”.

Nội dung bài báo phản ánh tình trạng đường vào khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn) bị ngập úng, lầy lội, đi lại hết sức khó khăn mỗi khi trời mưa. Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng này chỉ xuất hiện từ khi triển khai thi công dự án kênh mương đi qua khu vực, khiến mặt đường bị “băm nát” kéo theo cảnh nhếch nhác, mất an toàn.

Việt Hương