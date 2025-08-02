Bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết Luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch.

Theo TTXVN