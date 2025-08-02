Bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết Luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-08 10:34:00
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
-
2025-08-08 06:40:00
30 năm Việt Nam tham gia ASEAN - Từ khát vọng chung đến thành viên tin cậy
-
2025-08-07 21:00:00
Bản tin Thời sự tối 7/8/2025
Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026
Bản tin Thời sự phát thanh ngày 7/8/2025
Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Nỗ lực vì Nhân dân phục vụ
Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ
Bản tin Thời sự tối 1/8/2025
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm cho sĩ quan cấp cao Quân đội và Công an
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Bản tin Thời sự phát thanh ngày 1/8/2025
Thông qua 2 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII