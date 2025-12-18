Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chiều ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thượng tướng PhạmThế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thượng tướng PhạmThế Tùng, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Anh ninh điều tra Bộ Công an; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công an; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân; được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá là một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn đã giảm 36,86% số vụ so với năm 2024. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 744 vụ, hơn 1500 đối tượng hình sự, đạt 84,26%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, xếp thứ nhất toàn quốc. Khởi tố điều tra 725 vụ, hơn 1.600 bị can phạm tội về trật tự xã hội; 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường; 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy, vượt 25,3% chỉ tiêu Bộ giao; kéo giảm 23,8% đối tượng truy nã trốn trong nước, xếp thứ 5 toàn quốc; xử lý nhiều đối tượng hình sự cộm cán, được dư luận Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, Công an Thanh Hóa cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất yêu cầu của Nhân dân. Thanh Hóa là địa phương đầu tiên, duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, đứng nhóm đầu cả nước về cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trên 4 lĩnh vực đạt gần 100%...

Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn được thực hiện hiệu quả. Tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2024. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh theo hướng đa dạng, có chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm và triển khai bài bản. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác hậu cần được chỉ đạo linh hoạt, chủ động bám sát yêu cầu thực tiễn...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, chiến công suất sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025, đã đóng góp quan trọng cho công tác công an, phong trào Vì an ninh Tổ quốc trong cả nước, cũng như sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng PhạmThế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đề nghị Công an Thanh Hóa tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của Tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến sản xuất, đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án tồn đọng, nguy cơ gây thất thoát lãng phí. Nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại biểu dự hội nghị.

Tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2026. Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, ma túy, kinh tế, môi trường, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh. Quan tâm xây dựng Đảng bộ Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy và Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công An Phạm Thế Tùng đã trao tặng Huân chương chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc trong Công tác công an và phong trào Vì an ninh Tổ quốc.

