Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025

Chiều ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Dự buổi họp báo có Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã trao đổi, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác công an năm 2025. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu chiến lược về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Tình hình an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thể hiện rõ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Năm 2025, Công an tỉnh đã đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả trên 450 vụ việc trên lĩnh vực an ninh. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,2%; tỷ lệ điều tra khám phá án tội phạm đạt 84,26%...

Các đại biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng khẳng định: Những thành tích, chiến công đó luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã kịp thời phản ánh, tuyên truyền đậm nét về công tác đảm bảo an ninh trật tự, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước.

Các đại biểu tham dự tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đề nghị Công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc, vấn đề nóng về an ninh trật tự, giảm thiểu bức xúc trong dư luận, làm cơ sở để đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.

Quốc Hương