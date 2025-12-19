Thông xe kỹ thuật Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 19/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kết nối với 79 điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và Nhân dân phường Hạc Thành.

Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam.

Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa được khởi công từ tháng 5/2024, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 647 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 513,31 tỉ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

Công trình có tổng chiều dài gần 800m, gồm phần cầu chính dài 276m và đường dẫn hơn 500m. Cầu được thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu dây văng, mặt cầu rộng 25m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, góp phần giảm ùn tắc tại nút giao đường Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông Tây - đường Nguyễn Trãi, cải thiện kết nối hạ tầng và điều kiện đi lại cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây là 1 trong 2 công trình của tỉnh để thông xe kỹ thuật, tổ chức đồng loạt theo hình thức trực tuyến trong buổi lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lớn trên cả nước.

Tuyến Đại lộ Đông Tây được xác định là trục giao thông “xương sống”, huyết mạch kết nối các vùng kinh tế động lực của đô thị Thanh Hóa. Tuy nhiên, điểm giao cắt với đường sắt Bắc - Nam tại khu vực phường Hạc Thành lâu nay vẫn là một “nút thắt” về giao thông.

Vì vậy, theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc đầu tư xây dựng Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây là hết sức cần thiết nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông tại điểm giao cắt đồng mức giữa Quốc lộ 47 với đường sắt Bắc - Nam vào các giờ cao điểm, vốn đang là điểm nghẽn hạn chế hiệu quả khai thác của toàn tuyến, đồng thời từng bước triển khai Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 11/6/2019.

Đại biểu và Nhân dân dự buổi lễ.

Dự án được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại và nâng cao mỹ quan đô thị, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng, kết nối thông suốt các khu đô thị phía Đông và phía Tây với trung tâm đô thị Thanh Hóa, rút ngắn thời gian di chuyển từ cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Thọ Xuân đến trung tâm tỉnh; qua đó chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua các nhiệm kỳ và nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển kết cấu hạ tầng là một khâu đột phá chiến lược, cần tập trung nguồn lực để đầu tư. Việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phải đi trước một bước nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giao thông, tạo đà “bứt tốc” và động lực mạnh mẽ để tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư dự án, các sở, ban, ngành, UBND phường Hạc Thành, các nhà thầu thi công; đồng thời trân trọng cảm ơn người dân khu vực dự án đi qua đã chia sẻ với những ảnh hưởng trong quá trình thi công và sớm bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án khi đưa vào khai thác, sử dụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư dự án tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, ưu tiên thực hiện sớm những hạng mục về hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục liên quan khác đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật để nghiệm thu dự án theo quy định, đưa dự án vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trước dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đông đảo người dân dự buổi lễ.

Sở Xây dựng, các ngành liên quan và địa phương có tuyến đường đi qua làm tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu, hành lang, sử dụng theo đúng năng lực thiết kế và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án mở rộng Đại lộ Đông Tây đoạn từ cầu Cao đến Rừng Thông, dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống để đảm bảo kết nối đồng bộ, thông suốt, phát huy hiệu quả đầu tư dự án đối với toàn khu vực.

Tại buổi lễ, cùng với 79 điểm cầu và 234 dự án trong cả nước, các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu