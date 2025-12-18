Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57, chương trình cải cách hành chính và Đề án 06

Chiều ngày 18/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Việt Nam đã bước đầu hình thành năng lực tự chủ ở một số lĩnh vực then chốt. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã tiên phong nghiên cứu và làm chủ các công nghệ quan trọng.

Đề án 06 đã khẳng định vai trò đầu tàu trong công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và nhận thức, qua đó, đã tạo cơ sở quan trọng, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; từng bước đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử với tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030. Có thể khẳng định, Đề án 6 đã góp phần quan trọng vào việc phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong thời gian qua, là một trong những hành trang quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Tại Thanh Hóa, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số; nghiên cứu, tiếp nhận và ứng dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất, đời sống. Toàn tỉnh hiện có 40 tổ chức khoa học và công nghệ, 19 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đứng thứ 4 cả nước.

Công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ và công bố khoa học đạt nhiều kết quả tích cực, với 14 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/GPHI; 61 sản phẩm OCOP được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; 112 công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế. Tỉnh đang triển khai 215 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 12 nhiệm vụ cấp quốc gia.

Thanh Hóa cũng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong chuyển đổi số, như miễn toàn bộ phí, lệ phí đối với thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; phân cấp quyết định đầu tư các dự án công nghệ thông tin sử dụng ngân sách thường xuyên; hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026–2028. Nhờ đó, tỉnh đứng thứ 4 cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án 06, toàn tỉnh đã cung cấp 2.287 thủ tục hành chính, trong đó có 1.120 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.234 dịch vụ công trực tuyến một phần; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính đến ngày 18/12/2025, Thanh Hóa đạt 92,5/100 điểm, xếp thứ 10/34 địa phương theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và triển khai các nhiệm vụ 2026; Báo cáo tổng quan về việc triển khai Đề án 06. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã có nhiều tham luận về những kết quả làm được, bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026 để đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và việc triển khai Đề án 06 nói riêng sẽ bước sang thời kỳ phát triển toàn diện hơn, vừa mang tính kế thừa, vừa đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ cả về cách làm lẫn tư duy chỉ đạo. Đề án 06 phải hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 /12/2024 của Bộ Chính trị, phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử; Kinh tế số đạt tối thiểu 30%GDP; làm chủ các công nghệ lõi như Bán dẫn, AI, KHCN thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính; xã hội số văn minh, kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành thông suốt dựa trên dữ liệu số, đảm bảo Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy về an ninh dữ liệu trên bản đồ thế giới.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là phải chuyển đổi mạnh mẽ từ giai đoạn hình thành nền tảng sang giai đoạn vận hành đồng bộ, khai thác hiệu quả các dữ liệu số để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu về dân cư, phải trở thành hạ tầng chiến lược, được tích hợp, kết nối, chia sẻ thông suốt với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, cần khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa các hệ thống thông tin, sự chênh lệch trình độ số giữa các vùng, miền, và nguy cơ mất an toàn thông tin trong môi trường mạng.

Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo lộ trình. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng, bộ, ngành đơn vị liên quan, đồng thời cam kết Chính phủ luôn đồng hành để các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Khánh Phương