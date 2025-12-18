Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cho biết: trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời vận động, quyên góp để hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời bày tỏ mong muốn sự hỗ trợ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần giúp tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với Nhân dân Khánh Hòa. Đồng chí cũng thông tin về mức độ thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: nguồn lực hỗ trợ từ phía các địa phương, trong đó có Thanh Hóa, là sự tiếp sức quan trọng, giúp tỉnh Khánh Hòa có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho người dân chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi thiên tai. Tỉnh Khánh Hòa sẽ khẩn trương phân bổ nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lê Na – Hữu Đại