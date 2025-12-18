Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Lê Na – Hữu Đại
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cho biết: trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời vận động, quyên góp để hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời bày tỏ mong muốn sự hỗ trợ thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần giúp tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sản xuất.

Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với Nhân dân Khánh Hòa. Đồng chí cũng thông tin về mức độ thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: nguồn lực hỗ trợ từ phía các địa phương, trong đó có Thanh Hóa, là sự tiếp sức quan trọng, giúp tỉnh Khánh Hòa có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho người dân chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi thiên tai. Tỉnh Khánh Hòa sẽ khẩn trương phân bổ nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lê Na – Hữu Đại

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Khắc phục hậu quả #Hỗ trợ #MTTQ #Khánh hòa #Thanh hóa #Ban chấp hành trung ương đảng #Tỉnh ủy #Bí thư #Chính quyền

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thông xe kỹ thuật Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông xe kỹ thuật Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV...
Truyền hình trực tiếp: Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam

Truyền hình trực tiếp: Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và livestream trên các nền...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh