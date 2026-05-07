Bảo đảm an toàn tắm biển

Là địa bàn du lịch biển trọng điểm, mỗi mùa hè phường Sầm Sơn đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an toàn tắm biển, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước. Trước thực tế đó, UBND phường đã xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển năm 2026 với tinh thần chủ động, bài bản và sát thực tiễn.

Tổ cứu hộ triển khai cảnh báo, hướng dẫn du khách tại khu vực bãi tắm trong diễn tập.

Theo phương án, khu vực tắm biển được xác định rõ ràng, kéo dài khoảng 3,5km từ chân đền Độc Cước đến khu du lịch Vạn Chài. Thời gian tắm biển được quy định cụ thể theo từng giai đoạn trong năm, phù hợp với điều kiện thời tiết, thủy văn, đảm bảo an toàn cho du khách. Việc phân chia khung giờ tắm không chỉ giúp kiểm soát tốt hoạt động trên biển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cứu hộ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là lực lượng cứu hộ được tổ chức chuyên nghiệp, phân chia theo từng giai đoạn. Trong mùa cao điểm du lịch (từ 11/4 đến 10/9), tổng quân số lên tới 63 người, bao gồm nhân viên cứu hộ, y tế, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đội truyền thanh bãi biển. Các ca trực được bố trí liên tục từ sáng sớm đến tối, thậm chí trực đột xuất khi thời tiết diễn biến phức tạp hoặc xảy ra sự cố.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, cách tổ chức lực lượng cũng được tính toán khoa học. Các tổ cứu hộ được phân công theo từng khu vực bãi tắm A, B, C, D, đảm bảo quan sát toàn bộ khu vực gần bờ. Đồng thời, lực lượng tuần tra xa bờ bằng mô tô nước, thuyền chuyên dụng kết hợp rải phao tiêu giúp kiểm soát không gian biển, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Cùng với đó, công tác sơ cấp cứu được bố trí tại 4 chốt cố định, trang bị đầy đủ thiết bị y tế, từ bình ô xy, cáng cứu thương đến cơ số thuốc. Đây là “lá chắn” quan trọng, giúp xử lý kịp thời các tình huống tai nạn ngay tại bãi biển, giảm thiểu rủi ro trước khi chuyển tuyến.

Một trong những điểm mới của phương án năm 2026 là tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo. Hệ thống truyền thanh bãi biển hoạt động liên tục trong mùa cao điểm, không chỉ phát nội quy tắm biển mà còn hỗ trợ tìm kiếm trẻ lạc, thông báo khẩn khi có sự cố.

Bên cạnh việc tổ chức lực lượng, phường Sầm Sơn đặc biệt chú trọng đến các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa rủi ro. Trong đó, việc thiết lập hệ thống biển báo, phao tiêu, khu vực cấm tắm được triển khai chặt chẽ tại các điểm nguy hiểm như chân Hòn Cổ Giải hay khu vực có hố sâu. Đây là những “hàng rào mềm”, có ý nghĩa rất lớn trong việc định hướng hành vi của người tắm biển. Đồng thời, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Những trường hợp tắm ngoài giờ, vượt quá phao tiêu, hay có hành vi thiếu văn hóa sẽ bị xử lý theo quy định, với sự phối hợp giữa đội cứu hộ và lực lượng công an địa phương. Việc siết chặt kỷ cương không chỉ bảo đảm an toàn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia của các cơ sở lưu trú trong công tác bảo đảm an toàn. Các khách sạn, nhà nghỉ được yêu cầu niêm yết nội quy tắm biển, hướng dẫn du khách và phối hợp xử lý khi có sự cố. Điều này cho thấy công tác cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống du lịch.

Đối với du khách, phương án cũng đưa ra những khuyến cáo cụ thể như không tắm khi mệt mỏi, say rượu, không vượt quá khu vực phao tiêu, không tắm tại khu vực nguy hiểm... Những quy định này tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quyết định trong việc phòng tránh tai nạn đuối nước - nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sự cố trên biển.

Ngoài ra, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại cũng là một điểm nhấn quan trọng. Hệ thống phương tiện gồm xe cứu thương, mô tô nước, thuyền tuần tra, cùng hàng trăm phao cứu sinh, áo cứu sinh, thiết bị y tế... giúp nâng cao năng lực ứng cứu trong mọi tình huống. Việc chuẩn bị đầy đủ vật tư không chỉ thể hiện sự chủ động mà còn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả cứu nạn.

Không dừng lại ở đó, công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng cứu hộ được tổ chức bài bản ngay từ đầu năm. Các kỹ năng bơi lội, sơ cấp cứu, xử lý tình huống được rèn luyện thường xuyên, đảm bảo mỗi nhân viên cứu hộ đều có đủ năng lực và bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ.

Có thể thấy, phương án cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển năm 2026 của phường Sầm Sơn không chỉ là một kế hoạch hành động, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ du khách. Từ sự chủ động trong xây dựng phương án, tổ chức lực lượng đến việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất không để xảy ra những sự cố đáng tiếc trên biển, góp phần khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh và đáng tin cậy trong lòng du khách.

Bài và ảnh: Trần Hằng