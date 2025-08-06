Bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Yếu tố thời tiết và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng, nhất là bệnh cúm gia cầm và bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Cán bộ thú y xã Hoa Lộc phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh hiện ở nhóm dẫn đầu cả nước, với khoảng 28 triệu con. Trong đó, đàn gia cầm chiếm khoảng 27 triệu con, còn lại là đàn lợn, trâu, bò và các loại gia súc khác. Hằng năm, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm trên 32% trong cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh. Để bảo đảm được giá trị sản xuất của chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được tỉnh quan tâm, triển khai hiệu quả.

Từ tháng 6/2025 đến nay, bệnh DTLCP đã bùng phát, lây lan và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Để ngăn chặn dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, khống chế, dập tắt bệnh. Tại xã Hoa Lộc, từ ngày 25/7 xảy ra tình trạng lợn ốm, bỏ ăn, chết tại một số hộ chăn nuôi. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực Hậu Lộc lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh. Đồng thời, khi có kết quả xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh DTLCP, địa phương đã lập biên bản và tổ chức tiêu hủy 199 con lợn của 13 hộ trên địa bàn 7 thôn, tổng trọng lượng hơn 9,2 tấn.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc Trịnh Trung Dũng cho biết: “Thời điểm này đàn vật nuôi đang có nguy cơ cao lây nhiễm các loại dịch bệnh; trong đó với đàn gà là bệnh cúm gia cầm, đàn lợn là bệnh DTLCP. Trước tình hình thực tế về bệnh DTLCP đang lây lan, UBND xã đã triển khai thành lập 8 chốt kiểm dịch liên xã, liên thôn; thường xuyên cử cán bộ xuống kiểm tra nắm bắt tình hình tại các khu dân cư để phát hiện sớm các ổ dịch và bao vây dập tắt dịch ngay khi còn ở diện hẹp, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và tiến hành các bước công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Nhiều xã, phường trong tỉnh cũng đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật, nhất là bệnh DTLCP, trong đó công tác tiêm phòng được đặt lên hàng đầu. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 73.200 liều vắc xin DTLCP (trong đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y hỗ trợ các xã, phường có dịch và có nguy cơ cao 25.700 liều, còn lại 47.500 liều do các hộ dân tự tiêm). Đồng thời thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm nghiêm ngặt.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện nay là thời điểm giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn; hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật gia tăng; các loại mầm bệnh đã lưu hành có tỷ lệ tương đối cao, ở phạm vi rộng ngoài môi trường, vì thế nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh động vật truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn tỉnh là rất cao. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm phòng một số loại vắc xin cho đàn gia súc so với tổng đàn chưa bảo đảm độ bao phủ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi đầy đủ, đúng thời điểm; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chuồng trại phải sạch sẽ thoáng mát. Đồng thời, sử dụng những loại con giống có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy kiểm dịch; trước khi nhập đàn, con giống phải được nuôi cách ly ít nhất 3 tuần.

Cùng với đó, ở thời điểm hiện tại các hộ chăn nuôi cần phun thuốc sát trùng định kỳ xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi 1 lần/tuần cùng với đó thực hiện “5 không” trong công tác phòng, chống dịch: không giấu dịch; không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh; không vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm bị bệnh; không ăn thịt gia súc, gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; không vứt xác gia súc, gia cầm ốm, chết ra ngoài môi trường... nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh trên diện rộng.

