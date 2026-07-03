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Bản tin Thời sự tối 3/7/2026: Xã Nông Cống tổ chức thành công Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

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(Baothanhhoa.vn) - Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 3/7/2026: Xã Nông Cống tổ chức thành công Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Bản tin Thời sự tối của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Bản tin Thời sự tối 3/7/2026: Xã Nông Cống tổ chức thành công Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

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