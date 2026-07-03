Bản tin Thời sự tối 3/7/2026: Xã Nông Cống tổ chức thành công Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Kiểm tra các tuyến đê, kè xung yếu trước mùa mưa bão Thời sự 14:54 03/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/7, Chi Cục Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với các địa phương kiểm tra một số tuyến đê xung yếu trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng, tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Quyết tâm hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính Thời sự 12:56 03/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 3 - 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hơn 1.600 mẫu còn lại chưa được lấy trong hai đợt trước.