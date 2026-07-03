Bản tin Thời sự tối 3/7/2026: Xã Nông Cống tổ chức thành công Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/7, Chi Cục Thủy lợi Thanh Hóa phối hợp với các địa phương kiểm tra một số tuyến đê xung yếu trên địa bàn nhằm đánh giá thực trạng, tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.
(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần chủ động, sáng tạo, làm quyết liệt, làm đến cùng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, tình...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát tại xã Thiệu Trung về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, khu phố và bố trí, sử dụng chế độ,...
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 3 - 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hơn 1.600 mẫu còn lại chưa được lấy trong hai đợt trước.
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 3/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng...
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