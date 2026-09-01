Bản tin Thị trường lao động

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(Chinhphu.vn) – Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), hiện có khoảng 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hằng năm, lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp lượng kiều hối khoảng 5 - 7 tỷ USD. Dự kiến cả năm 2026 sẽ hoàn thành mục tiêu đưa khoảng 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(moha.gov.vn) - Theo Biên bản ghi nhớ ký ngày 4/8/2026 giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và chính quyền bang Saskatchewan (Canada), lao động Việt Nam làm việc tại Saskatchewan được bảo đảm tiền lương, điều kiện làm việc, phúc lợi và không phải trả chi phí tuyển dụng, phí dịch vụ, vé máy bay. Các khoản này do người sử dụng lao động chi trả. Hiện Saskatchewan có nhu cầu tiếp nhận khoảng 30.000 lao động, mở thêm cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam.

Tư vấn, định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh tại Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC (phường Đông Quang). Ảnh: Trường Giang

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 10/9/2026, theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng nhưng không về nước, ở lại trái phép mà không thuộc trường hợp bị đe dọa, ép buộc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng. Nghị định tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi người lao động.

(dolab.moha.gov.vn) – Cục Quản lý lao động ngoài nước đang triển khai Chương trình EPA khóa 15 năm 2026, tuyển điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sang làm việc tại Nhật Bản. Ứng viên trúng tuyển được đào tạo tiếng Nhật từ tháng 12/2026 đến tháng 12/2027, miễn phí chỗ ở, bữa ăn và hỗ trợ sinh hoạt phí; kết thúc khóa học, ứng viên sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3. Dự kiến ứng viên xuất cảnh sang Nhật Bản vào tháng 6/2028.

Thanh Hóa: Cơ hội làm việc ở nước ngoài rộng mở, ngành nghề đa dạng

Theo thông tin từ Sở Nội vụ, 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh đưa 7.631 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu 6.000 lao động đề ra trong năm. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận 3.444 lao động, Nhật Bản 2.330, Hàn Quốc 1.323 và các thị trường khác 534 lao động.

Tư vấn, định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh tại Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC (phường Đông Quang). Ảnh: Trường Giang

Đáng chú ý, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng mạnh trong những tháng gần đây. Nếu 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 4.733 lao động xuất cảnh thì riêng tháng 7 và 8 có thêm 2.898 lao động, chiếm gần 38% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 8 tháng. Kết quả này cho thấy công tác tạo nguồn, kết nối người lao động với doanh nghiệp dịch vụ và thị trường tiếp nhận đang được triển khai hiệu quả.

Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường chủ lực, chiếm khoảng 93% tổng số lao động xuất cảnh. Trong đó, Đài Loan chiếm hơn 45%, Nhật Bản trên 30% và Hàn Quốc hơn 17%. Đây là các thị trường có nhu cầu tuyển dụng tương đối ổn định, ngành nghề đa dạng và phù hợp với nhiều nhóm lao động. Đài Loan có yêu cầu tuyển dụng linh hoạt; Nhật Bản thu hút lao động ở nhiều lĩnh vực; Hàn Quốc được quan tâm nhờ thu nhập và các chương trình tuyển dụng như EPS.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa Hoàng Ngọc Trung cho biết: Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh được dự báo tiếp tục sôi động khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng và mở rộng quy mô. Các lĩnh vực cần nhiều lao động gồm chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, điện tử, cơ khí, xây dựng và dịch vụ. Đáng chú ý, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên lao động có tay nghề, kỹ thuật và khả năng thích ứng với công nghệ, dây chuyền hiện đại.

Ở thị trường ngoài nước, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc tiếp tục tuyển lao động trong các ngành sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Canada và một số nước châu Âu cũng mở thêm cơ hội việc làm với mức thu nhập khá, song thường yêu cầu cao hơn về ngoại ngữ.

Ông Trung khuyến cáo người lao động cần chủ động học nghề, ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký, ưu tiên doanh nghiệp được cấp phép. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối cung - cầu, cập nhật thông tin, dự báo nhu cầu tuyển dụng và hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm phù hợp.

Trần Hằng