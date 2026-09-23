Giải quyết đơn, thư khiếu nại, gỡ nút thắt ngay từ cơ sở

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh được xã Như Xuân coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý Nhà nước ở cơ sở. Vì vậy, xã đã chú trọng nắm bắt tình hình, tiếp nhận ý kiến của người dân và xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Việc giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân mà còn hạn chế tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp.

Lãnh đạo và Ban tiếp công dân UBND xã Như Xuân tiếp nhận đơn thư, lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của người dân.

Xã đã tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải thích trực tiếp cho người dân. Đối với những vụ việc phát sinh từ những vấn đề cụ thể trong đời sống như đất đai, chế độ, chính sách, tranh chấp hoặc những vấn đề liên quan đến quản lý ở địa phương, cán bộ tiếp nhận đơn thư luôn chủ động xác minh, phân loại và xác định rõ thẩm quyền giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan chức năng theo quy định, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Ông Lê Trung Dũng, cán bộ văn phòng, phụ trách tiếp nhận đơn thư của công dân, cho biết: “Các đơn thư phát sinh tuy không gay gắt nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhất là trong lĩnh vực đất đai. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, tôi đã đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tham mưu Chủ tịch UBND xã giao cho bộ phận chuyên môn tham mưu xử lý, đồng thời xác định rõ người phụ trách, nội dung công việc và thời gian hoàn thành. Đối với những nội dung cần xác minh thực tế, chúng tôi cũng tham mưu UBND xã tổ chức kiểm tra, làm việc với các bên liên quan, phối hợp với thôn, MTTQ, các tổ chức đoàn thể nắm đầy đủ thông tin, từ đó tham mưu hướng xử lý phù hợp”.

Cùng với tiếp nhận và xử lý đơn thư, xã cũng chú trọng phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở, của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Đối với những vụ việc có thể giải quyết bằng vận động, thuyết phục và hòa giải, việc gặp gỡ các bên, làm rõ quyền và nghĩa vụ của từng người, đồng thời tuyên truyền chính sách, pháp luật sẽ góp phần tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm. Bên cạnh đó, xã cũng phân công cán bộ trực tiếp xuống khu dân cư cùng với chi ủy thôn nắm bắt tình hình đời sống, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để UBND xã có phương án kịp thời xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật và giải quyết triệt để những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống Nhân dân. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, tố cáo, đơn thư vượt cấp.

Bà Lê Thị Khuyến, Bí thư chi bộ thôn Yên Cát, xã Như Xuân, cho biết: “Ngay khi có những mâu thuẫn trong Nhân dân, chi ủy cử ngay những người có trình độ, uy tín đến làm công tác tư tưởng, hòa giải, đồng thời tuyên truyền chính sách tháo gỡ những khúc mắc này. Vì vậy, nhiều vụ việc phát sinh trong thôn đã được hòa giải, giải quyết dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng người dân phải viết đơn, thư KNTC đến các cấp chính quyền”.

Để tạo thuận lợi cho công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, xã Như Xuân đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Đồng thời phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hằng tuần tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân...

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Như Xuân đã tổ chức 10 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận 13 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 12/13 đơn thư, 1 đơn thư đang trong quá trình giải quyết. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “Điểm đáng chú ý trong giải quyết đơn, thư KNTC của xã là gắn tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết vụ việc. Tại các buổi tiếp dân, lãnh đạo xã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần xác minh hoặc có liên quan đến nhiều bộ phận, cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tham mưu, xử lý. Cách làm này giúp người dân có địa chỉ rõ ràng để phản ánh, đồng thời hạn chế tình trạng chuyển đơn lòng vòng hoặc để vụ việc kéo dài”.

Bài và ảnh: Minh Khanh