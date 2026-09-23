Sạt lở Quốc lộ 16 đoạn qua xã Trung Sơn

Sáng 23/9, thông tin từ UBND xã Trung Sơn cho biết, trên Quốc lộ 16 tại Km9+600 đoạn qua khu Xước, bản Ta Bán xảy ra sự cố sạt lở taluy dương khiến tuyến đường tạm thời bị chia cắt.

Vị trí sạt lở gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 16.

Tại vị trí sạt lở, khối lượng lớn đất đá tràn xuống toàn bộ phần lòng đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Ngay sau khi phát hiện, xã Trung Sơn đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng nguy hiểm, huy động lực lượng lập chốt 2 đầu điểm sạt, không cho người và phương tiện lưu thông.

Địa phương đã báo cáo cơ quan chức năng của tỉnh để có phương án giải tỏa ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Hải Đăng