Bộ GD-ĐT thống nhất quy định tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 về Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11/2026.

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Điểm đáng chú ý là quy chế này thống nhất các quy định về tuyển sinh được quy định tại nhiều văn bản, bao quát việc xác định số lượng và tổ chức tuyển sinh các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư mới sẽ thay thế 3 văn bản trước đó, gồm: Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; thay thế quy định về tuyển sinh trình độ sơ cấp tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH và quy định về tuyển sinh đào tạo thường xuyên tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế được xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan, nhằm thống nhất quy định về tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong quản lý, tổ chức tuyển sinh.

Theo quy chế, đối tượng tuyển sinh giáo dục trung học nghề là người hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương; thời gian tuyển sinh được thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông. Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Đối với trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác, cơ sở giáo dục được tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 11 tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình và nội dung đào tạo.

Quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh nhưng quy định cụ thể hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng; đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hằng năm theo từng nhóm ngành. Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm tạo dư địa để cơ sở đào tạo chủ động điều chỉnh quy mô giữa các ngành, nghề theo nhu cầu thực tế, vừa đặt giới hạn đối với số lượng thực tuyển, qua đó gắn quyền tự chủ tuyển sinh với năng lực và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Quy chế cũng yêu cầu trước khi tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công khai chương trình, hình thức và thời gian đào tạo, văn bằng/chứng chỉ, địa điểm học tập; mức học phí từng ngành, nghề, chương trình; các khoản thu dịch vụ cho từng kỳ học, năm học và cả khóa học; chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập, ký túc xá; số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh./.

Theo TTXVN