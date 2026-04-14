Ban hành các quy định mới về các chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên

Theo Thông tư mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chức danh giáo viên sơ cấp được bổ sung thêm hạng II và hạng I, tạo cơ hội cho giáo viên phát triển, thăng tiến nghề nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Tại Thông tư số 24, chức danh giáo viên sơ cấp được bổ sung thêm 2 hạng là hạng I và hạng II.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này tạo cơ hội cho giáo viên phát triển, thăng tiến nghề nghiệp. Đây cũng là căn cứ để giáo viên tự xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, trang bị cho cá nhân các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của hạng chức danh, vị trí việc làm.

Các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được cấp trước ngày 31/12/2026 được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp quy định tại Thông tư này.

Thông tư quy định cụ thể về các trường hợp bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên một số ngành đào tạo của giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn để dạy thực hành trình độ trung cấp là một trong các văn bằng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy. Quy định này góp phần chuẩn hóa, minh bạch hóa điều kiện hành nghề, bảo đảm tính công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư cũng quy định cụ thể về các chuẩn nghề nghiệp gồm tiêu chuẩn về đạo đức; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng hạng giáo viên sơ cấp, giáo viên trung cấp.

Khác với các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trước đây chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Thông tư số 24 áp dụng chung cho cả giáo viên sơ cấp và giáo viên trung cấp trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục. Điều này góp phần tạo sự bình đẳng trong quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giáo viên trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư số 24 không áp dụng đối với giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

NDS