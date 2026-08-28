Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 28/8, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh).

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ.

Theo Quyết định số 1338 ngày 27/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh sẽ đảm nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ.

Công an tỉnh có trách nhiệm tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu số; đồng thời tham mưu triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đại diện phòng chuyên môn Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh trong thời gian qua

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò cơ quan thường trực.

Theo đó, tại thời điểm bàn giao, trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có 391 nhiệm vụ, gồm 160 nhiệm vụ thường xuyên, 211 nhiệm vụ đã hoàn thành, 20 nhiệm vụ đang tiến hành, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trên Hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ của tỉnh có 727 nhiệm vụ, gồm 359 nhiệm vụ đã hoàn thành, 359 nhiệm vụ đang thực hiện và 9 nhiệm vụ quá hạn.

Hệ thống của tỉnh có 221 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu đã hoàn thành và 216 chỉ tiêu đang thực hiện.

Đây là nhóm nhiệm vụ có tính chất thường xuyên, liên tục, trực tiếp bảo đảm hoạt động điều phối, kiểm soát tiến độ và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo; trọng tâm là theo dõi tiến độ, kiểm chứng kết quả, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ, tham mưu kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác chuyển giao kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin và phối hợp tham mưu các nội dung chuyên môn, góp phần bảo đảm hiệu quả, hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Công an tỉnh sẽ phát huy lợi thế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng dữ liệu và kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, để nhanh chóng tiếp cận, thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua các nội dung biên bản bàn giao, gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Công an tỉnh.

Hải Đăng