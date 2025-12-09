Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công bố giá vật liệu xây dựng

Chiều 9/12, Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe báo cáo giải quyết các khó khăn, vướng mắc về công bố thông tin giá vật liệu xây dựng và xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các xã, phường có mỏ vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng đã thực hiện việc khảo sát giá để công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; xác định giá xây dựng cho từng công trình cụ thể theo đúng quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, có thời điểm thông tin giá vật liệu xây dựng công bố chưa sát với giá thị trường. Các loại vật liệu cát, đá, đất đắp nền không thuộc danh mục hàng hóa Nhà nước định giá, bình ổn giá, các doanh nghiệp tự định giá bán và kê khai giá nên khó khăn trong việc kiểm soát giá. Việc báo cáo khảo sát giá vật liệu xây dựng của UBND xác xã, phường còn sơ sài, không đủ thông tin để thực hiện công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, theo phản ánh của một số nhà thầu, hiện nay vẫn còn tình trạng một số mỏ xuất hóa đơn không đúng khối lượng xuất bán. Một số mỏ đã công bố giá nhưng trữ lượng, công suất hết hoặc không đáp ứng được nhu cầu của dự án, gây khó khăn trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc công bố thông tin, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp như: tiếp tục đẩy mạnh việc đấu giá, cấp giấy phép khai thác đối với các mỏ vật liệu xây dựng để đảm bảo cung - cầu thị trường; nâng cao trách nhiệm của các chủ mỏ, chính quyền địa phương trong cung cấp thông tin chính xác về giá, trữ lượng; tăng cường kiểm soát hóa đơn xuất bán tại mỏ cũng như có chế tài để xử lý nghiêm các mỏ cố tình đầu cơ, găm hàng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước việc công bố thông tin giá vật liệu xây dựng và xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh sát với thực tế.

Lê Hợi