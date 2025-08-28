Ban Dân tộc HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hành của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác. Trong đó, chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; đồng thời chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở thông qua việc nghiên cứu báo cáo kết quả công tác định kỳ kết hợp giám sát trực tiếp tại cơ sở về việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực ban phụ trách. Ban cũng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia, có sự phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát bảo đảm không bị chồng chéo với hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Trước mỗi cuộc giám sát, các thành viên trong ban đều chủ động tìm hiểu trước về tình hình triển khai chính sách, pháp luật ở đơn vị, ngành chịu giám sát, để chọn ra nhiều địa điểm khảo sát thực địa. Nội dung giám sát của ban được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước do Trung ương ban hành, nhằm hỗ trợ cho vùng miền núi và hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua các hoạt động giám sát, ban đã nêu lên những mặt làm được, đồng thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách. Trên cơ sở phân tích, ban đã đề nghị các đơn vị tiếp thu giải trình, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của ban. Kết thúc đợt giám sát, ban có báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Cùng với công tác giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ban đã chủ động nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra; đề nghị UBND và các cơ quan liên quan gửi báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và các tài liệu cần thiết có liên quan để phục vụ cho việc chuẩn bị và họp thẩm tra chính thức theo quy định. Để việc thẩm tra thực sự có chất lượng, các thành viên trong ban tích cực thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề cần thẩm tra và khai thác vấn đề từ nhiều nguồn thông tin có đối chiếu và kiểm chứng phù hợp với điều kiện đặc thù của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, đảm bảo khi dự thảo được thông qua, đưa vào thực hiện nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân...

Tại các buổi thẩm tra, ban đã mời Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn am hiểu sâu về lĩnh vực, nội dung tham gia thẩm tra; dành nhiều thời gian nghe các cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ các nội dung, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và ý kiến thảo luận, phản biện của thành viên ban. Sau các buổi thẩm tra, trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên, ban yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý và gửi lại để tiếp tục xem xét, thống nhất trước khi xây dựng và ký ban hành các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Theo đó, công tác thẩm tra của ban trong thời gian qua luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chất lượng các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp ngày càng được nâng lên. Trong đó, đã đánh giá, phân tích những mặt còn hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể; nêu rõ quan điểm, chính kiến và tính phản biện của ban để làm cơ sở cho các đại biểu thảo luận và thực hiện hoạt động chất vấn, xem xét tính chân thực, tính hợp pháp và khả thi của các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Dân tộc đã tiến hành thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, như: phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 9/4/2025 của HĐND tỉnh quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương... Tại các báo cáo thẩm tra, tờ trình và dự thảo nghị quyết, ban đều đưa ra căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, nhận xét về tính khả thi của nghị quyết và đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hằng quý, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát phù hợp với từng nội dung giám sát. Hoạt động giám sát của ban sẽ đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Bài và ảnh: Quốc Hương