HĐND xã Thiệu Quang tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 6/1, HĐND xã Thiệu Quang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động của HĐND xã Thiệu Quang đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Qua đó, HĐND xã tiếp tục phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương.

Trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, HĐND 5 xã cũ đã tổ chức 67 kỳ họp, ban hành 353 nghị quyết. Từ sau sáp nhập đến nay, HĐND xã Thiệu Quang đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 16 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến bộ máy, cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng với đó, Thường trực HĐND xã ban hành 6 nghị quyết theo thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2025, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND các xã cũ trước sáp nhập đã tổ chức được 61 cuộc giám sát tại 157 lượt đơn vị. Từ sau khi sáp nhập đến nay, Thường trực HĐND xã, các ban đã tổ chức 5 cuộc giám sát chuyên đề.

Lãnh đạo xã Thiệu Quang tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được HĐND xã đổi mới về hình thức, mở rộng về đối tượng, địa bàn và tăng về số cuộc, số lượt người tham gia. Công tác tổ chức các kỳ họp cũng được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng để chuyển tải nội dung kỳ họp đến đông đảo cử tri và Nhân dân.

Lãnh đạo xã Thiệu Quang tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đã được Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung Hiếu