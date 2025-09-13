Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Hồi Xuân được thành lập ngày 24/6/2025, với chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy, huấn luyện điều hành cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang thuộc quyền vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn đảm nhiệm.

Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ khu vực 4 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Cao, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4, cho biết: Ngay sau khi được thành lập, ban chỉ huy đã nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức; đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt; xây dựng kế hoạch, văn kiện, sổ sách, biển bảng, trang thiết bị; sắp xếp quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ CHQS tỉnh. Đơn vị đã ban hành quyết định thành lập tổ soạn thảo văn kiện tác chiến. Chỉ đạo các binh chủng, ngành chủ động phối hợp và đấu mối với cơ quan chuyên môn cấp trên xây dựng hệ thống văn kiện theo đúng quy định, phù hợp với tổ chức biên chế và đặc điểm địa bàn tác chiến. Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh ban hành mệnh lệnh tác chiến; chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến theo đúng quy định.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, Ban Chỉ huy PTKV 4 đã phân công cán bộ tham gia các đội liên ngành, cán bộ địa bàn và chỉ đạo ban CHQS các xã nhanh chóng kiện toàn các tổ quân báo Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa phương. Chủ động dự báo và theo dõi chặt chẽ các điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị, báo cáo kịp thời và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn theo lệnh cấp trên. Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không. Thường xuyên tổ chức báo động luyện tập các phương án SSCĐ nhằm kiểm tra công tác chỉ huy, điều hành, khả năng cơ động của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy PTKV 4 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo gắn SSCĐ với công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tập trung huấn luyện cho cán bộ cơ quan nắm chắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; đối tượng, đối tác; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... nhằm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, khu vực phòng thủ vững chắc...

Khánh Linh