Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT sơ kết 6 tháng đầu năm 2026

Sáng 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù còn nhiều khó khăn do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quá trình kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp, công tác triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 605.887 người tham gia BHXH, đạt 94,63% kế hoạch năm; trong đó BHXH bắt buộc đạt 94,04% kế hoạch, BHXH tự nguyện đạt 97,36% kế hoạch.

Số người tham gia BHYT đạt 3.368.892 người, tương ứng tỷ lệ bao phủ 93,7% dân số.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia tiếp tục được thực hiện kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, ngành BHXH đã giải quyết mới cho hơn 132.300 lượt người hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho gần 198.800 lượt người với tổng số tiền trên 7.019 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt đạt 100%.

Lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2,71 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí trên 3.242 tỷ đồng. Qua công tác giám định, cơ quan BHXH đã từ chối thanh toán các khoản chi chưa đủ điều kiện với tổng số tiền khoảng 54 tỷ đồng, góp phần sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 288 tin, bài, phóng sự; tổ chức 102 hội nghị tuyên truyền; tiếp nhận hơn 2,33 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; xác thực trên 99,9% dữ liệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai hiệu quả khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hoà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và Ban Chỉ đạo cấp xã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đề xuất các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ, giảm tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát những đối tượng yếu thế, cần chia sẻ gánh nặng tài chính để nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp trong phát triển đối tượng tham gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà