Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạc Thành thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 21/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, năm 2026 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2026; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2026 nêu rõ: Năm 2025, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tích cực; có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, có những tồn tại đã nhiều năm chưa được giải quyết liên quan đến quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường; tiến độ và chất lượng công tác tham mưu của một số phòng, ban, đơn vị có thời điểm còn chậm, chất lượng hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030); là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai thực hiện sắp xếp các phố, thôn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cũng yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Thảo (CTV)