Bài học đặc biệt trước kỳ sát hạch

Trước khi bước vào kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, các học viên tại các trung tâm sát hạch được xem những đoạn video ghi lại các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên thực tế. Đây là một trong những nội dung mới được triển khai trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống cho người điều khiển phương tiện ngay từ khi còn ngồi trên ghế học lái.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức cho học viên xem video ghi lại các vụ va chạm, tai nạn giao thông trước khi thực hiện sát hạch lái xe.

Tại khu vực chờ thi sát hạch của Trung tâm Dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân, phường Nguyệt Viên, trước khi thực hiện sát hạch lái xe, hàng trăm học viên chăm chú theo dõi từng hình ảnh được trình chiếu trên màn hình lớn. Không khí trở nên trầm lắng khi xuất hiện những tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Xen kẽ giữa các video là phần phân tích của lực lượng chức năng, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, những lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện và các quy định pháp luật liên quan. Các đoạn clip được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh lựa chọn đa dạng, từ những va chạm tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình tham gia giao thông đến các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Qua từng tình huống, lực lượng chức năng chỉ ra hàng loạt lỗi vi phạm phổ biến như không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không đúng quy định, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng tốc độ không phù hợp hoặc vượt quá tốc độ cho phép.

Điểm đáng chú ý là mỗi tình huống không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo nguy cơ tai nạn mà còn được phân tích dưới góc độ pháp lý. Người học được làm rõ trách nhiệm của người lái xe trong từng hoàn cảnh cụ thể, những chế tài xử phạt hành chính hoặc trách nhiệm hình sự có thể phải đối mặt nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều học viên sau khi xem các đoạn video đã bày tỏ sự bất ngờ trước những nguy cơ tiềm ẩn từ các hành vi mà trước đây họ cho là bình thường. Anh Lê Văn Sỹ ở xã Hoằng Thanh, học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe ô tô, chia sẻ: “Xem xong các tình huống thực tế tôi mới thấy nhiều hành vi mình từng nghĩ là bình thường lại nguy hiểm đến vậy. Chỉ một chút chủ quan, mất tập trung hoặc không quan sát kỹ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Những hình ảnh này khiến tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người cầm lái. Sau này khi được cấp giấy phép lái xe và tham gia giao thông, tôi sẽ cẩn thận hơn, tuân thủ nghiêm các quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

Theo các học viên, đây là “bài học đặc biệt” trước khi bước vào kỳ thi sát hạch. Những hình ảnh chân thực, sinh động mang lại tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với việc chỉ học lý thuyết trên sách vở. Qua đó, người học hiểu rằng việc điều khiển phương tiện không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cần ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật trong mọi tình huống.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, từ tháng 5/2026 học viên trước khi thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông liên quan đến cả mô tô và ô tô với thời lượng 15 phút. Đây là quy định mới do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an triển khai, là nội dung bắt buộc và hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Mục tiêu của hoạt động này không chỉ giúp học viên nhận diện các hành vi nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông mà còn giúp họ hiểu rõ những hậu quả pháp lý và trách nhiệm cá nhân có thể phải gánh chịu nếu vi phạm. Khi được trực tiếp chứng kiến các tình huống thực tế, người học sẽ dễ dàng hình dung mức độ nguy hiểm của từng hành vi, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Giáo dục trực quan thông qua hình ảnh, video thực tế là phương pháp mang lại hiệu quả cao bởi tác động trực tiếp đến cảm xúc và nhận thức của người học. Thay vì tiếp nhận kiến thức một cách khô khan, học viên được quan sát, phân tích và rút ra bài học từ những vụ việc đã xảy ra, qua đó hình thành ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng. Khi mỗi người cầm lái đều nhận thức rõ hậu quả của sự chủ quan và giá trị của việc tuân thủ pháp luật, tai nạn giao thông sẽ từng bước được kiềm chế, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Việc đưa nội dung giáo dục trực quan vào trước kỳ sát hạch lái xe không chỉ là một điểm mới trong công tác đào tạo, mà còn thể hiện sự chuyển biến từ mục tiêu “dạy để thi” sang “dạy để lái xe an toàn”. Đây là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái xe ngay từ đầu vào, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Bài và ảnh: Lê Hợi