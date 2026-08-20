Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: SBS.

Tại cuộc hội đàm ngày 19/8, Ngoại trưởng Cho Hyun đề nghị Trung Quốc, với tư cách là một trong những nước có quan hệ gần gũi với Triều Tiên, đóng vai trò tích cực nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc, với tư cách là nước láng giềng quan trọng của bán đảo Triều Tiên, sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển và ổn định trên bán đảo.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng kêu gọi hai nước duy trì tầm nhìn chiến lược, bảo đảm quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Ông cho rằng Seoul cần theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên lợi ích căn bản của mình, đồng thời phát triển quan hệ song song với các nước khác.

Về kinh tế, Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá hai nước có nền tảng hợp tác thương mại vững chắc và đã hình thành cộng đồng lợi ích có mức độ gắn kết cao. Bắc Kinh mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế số, thiết bị công nghệ cao và kinh tế bạc, đồng thời đẩy nhanh đàm phán giai đoạn hai về Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Hàn Quốc.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong khi đó, Washington đã chỉ đạo giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của Triều Tiên, cho biết bà không biết về bất kỳ hoạt động liên lạc nào gần đây giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ. Bà đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm đến việc Mỹ-Hàn thu hẹp quy mô tập trận, cho rằng việc giảm quy mô hoặc thời gian không làm thay đổi bản chất của các cuộc tập trận quân sự.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung-lac trong ngày 20/8. Chuyến thăm của ông diễn ra trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2026 dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng 11, trong bối cảnh Seoul và Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện quan hệ song phương.

Bích Hồng

Nguồn: YTN, Xinhua, Arirang.