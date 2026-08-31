Bắc Cyprus điều tra cáo buộc liên quan vụ lật phà khiến 8 người thiệt mạng

Ngày 31/8 Chính quyền Cộng hòa Bắc Cyprus tự xưng cho biết sẽ điều tra toàn diện các cáo buộc của hành khách liên quan vụ phà cao tốc Filo Jet bị lật ngoài khơi cảng Kyrenia hôm 30/8, khiến 8 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Công chính và Giao thông Bắc Cyprus Erhan Arikli. Ảnh: Cyprus-mail.

Phát biểu với Hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Công chính và Giao thông Bắc Cyprus Erhan Arikli cho biết mọi thông tin do những người sống sót cung cấp sẽ được xem xét trong quá trình điều tra. Trong đó, nhà chức trách đặc biệt lưu ý các cáo buộc cho rằng một số cửa trên tàu bị khóa và thuyền trưởng đã rời khỏi tàu khi xảy ra sự cố.

Ông Arikli cho biết Bộ Công chính và Giao thông sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng, song song với cuộc điều tra của cảnh sát. Nội dung sẽ tập trung vào hồ sơ của tàu, tình trạng đủ điều kiện đi biển, giấy phép hoạt động tại cảng và các biện pháp bảo đảm an toàn. Kết quả điều tra của bộ sẽ được công bố.

Theo giới chức Bắc Cyprus, thuyền trưởng cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn hiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Những hành khách sống sót cho biết phà bắt đầu bị nước tràn vào không lâu sau khi rời cảng Kyrenia vào khoảng giữa trưa và cho rằng các thành viên thủy thủ đoàn đã không kịp thời xử lý cảnh báo.

Filo Jet là phà cao tốc chở khách hoạt động trên tuyến Kyrenia – Tasucu, thuộc tỉnh Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đang quay trở lại Kyrenia sau khi phát hiện nước tràn vào từ phần mũi tàu, phà bị lật.

Bắc Cyprus điều tra cáo buộc liên quan vụ lật phà khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: AA.

Tổng cộng 267 người, gồm 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn, có mặt trên tàu. Trong số này, 241 người đã được cứu, 8 người thiệt mạng và 18 người vẫn mất tích. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục được triển khai với sự tham gia của lực lượng an ninh, cảnh sát, bảo vệ bờ biển và cơ quan phòng vệ dân sự Bắc Cyprus, cùng sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bờ biển, Hải quân và Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đã huy động mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn sau vụ tàu chở khách bị lật ngoài khơi Cộng hòa Bắc Cyprus tự xưng. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn đã được triển khai ngay sau khi xảy ra tai nạn, với sự phối hợp của chính quyền Bắc Cyprus.

Lê Hà.

Nguồn AA