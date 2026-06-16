Bá Thước tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thì ở đó kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu khó có cơ hội phát sinh. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã Bá Thước đã đặt trách nhiệm của người đứng đầu ở vị trí trung tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chấp hành Đảng ủy xã Bá Thước triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2026.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung này được lồng ghép thường xuyên trong các hội nghị giao ban, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hội nghị cán bộ, công chức và các đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở.

Điểm đáng chú ý là việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở phổ biến văn bản mà tập trung làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; nhận diện những biểu hiện của tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết công việc hằng ngày. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được duy trì thường xuyên với các nội dung tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan công quyền.

Theo đồng chí Phạm Đình Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước: Phòng ngừa tham nhũng hiệu quả phải bắt đầu từ việc công khai, minh bạch và tăng cường giám sát xã hội. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên chỉ đạo rà soát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm việc công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và các khoản đóng góp của Nhân dân.

Một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Bá Thước đặc biệt chú trọng là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ thực thi công vụ, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh nhũng nhiễu. Song song với đó, trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các nội dung về dự toán, quyết toán ngân sách, kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình đầu tư, các khoản đóng góp của Nhân dân đều được công khai đầy đủ theo quy định.

Cùng với công khai thông tin, xã duy trì việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh đơn, thư khiếu kiện kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng chưa thật sự đầy đủ. Tâm lý ngại va chạm, e ngại tố giác vi phạm vẫn còn tồn tại.

Một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, thực hiện chính sách hỗ trợ vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực do quy định pháp luật thường xuyên thay đổi, trong khi năng lực tham mưu của một số cán bộ chuyên môn còn hạn chế. Việc chuyển đổi số diễn ra nhanh cũng tạo áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, nhất là khi trình độ công nghệ thông tin của một bộ phận người dân chưa đồng đều.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Bá Thước tiếp tục xác định phòng ngừa là chính, phát hiện và xử lý là trọng tâm, đột phá. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tiếp tục được đặt lên hàng đầu với phương châm: cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Người đứng đầu cấp ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong thực hiện công vụ. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ các cơ quan, đơn vị được tăng cường, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực.

Đảng ủy xã cũng tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và báo chí đối với hoạt động của chính quyền cơ sở. Mọi hoạt động quản lý tài chính, đầu tư công, sử dụng đất đai đều được đặt dưới sự giám sát của Nhân dân.

Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng cao, việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài để xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, minh bạch. Những kết quả bước đầu của xã Bá Thước cho thấy, khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, quyết liệt và dám chịu trách nhiệm thì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ đi vào thực chất, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền cơ sở; góp phần xây dựng xã Bá Thước phát triển bền vững, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu